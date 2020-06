Inter D’Alessandro faz doações de equipamentos para o Grupo Hospitalar Conceição

Por Redação O Sul | 26 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Foto: (Divulgação/S.C.Internacional)

O meia do Inter D’Alessandro realizou doações de equipamentos para o Grupo Hospitalar Conceição (GHC), referência no combate à pandemia de Covid-19 em Porto Alegre. Em parceria com a empresa Health Club Brasil, especialista em montagem de academias, foram doados dois espaldares e duas bolas suíças (pilates) aos profissionais de saúde.

Todos os equipamentos para atividades físicas serão instalados nas salas de descompressão do local, que foram projetadas pela equipe do projeto Arquitetos Voluntários. “A gente espera que os profissionais possam aproveitar as estruturas e relaxar em alguns momentos, através do uso dos equipamentos. Não só física como mentalmente, pois o desgaste emocional é muito grande para quem está na linha de frente da pandemia. Sabemos que eles estão se puxando há bastante tempo para cuidar da nossa saúde”, destacou o camisa 10.

O diretor-presidente do GHC, Cláudio Oliveira, que recebeu os materiais, destacou o feito do jogador: “Nós estamos aqui para dar suporte aos profissionais que estão na linha de frente e a solidariedade da comunidade é sempre bem-vinda”.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Inter