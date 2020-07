Inter Inter encaminha venda do lateral Erik

Por Redação O Sul | 3 de julho de 2020

Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

O Inter está próximo de concretizar a saída do lateral-esquerdo Erik. O novo destino do jogador será o Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos. Cria das categorias de base do clube, o jovem não conseguiu se firmar entre os profissionais e deixa o time somando apenas dois jogos entre os profissionais.

Apesar da saída em definitivo, o Inter ainda deve manter parte dos direitos econômicos de Erik. A expectativa é que a negócio possa ser concluído até a próxima semana.

O lateral foi alçado aos profissionais em 2019, na temporada de treinamentos realizada em Atibaia, quando passou a integrar o grupo profissional ainda no trabalho do técnico Odair Hellmann. Contudo, Erik não teve grandes chances no principal, tendo atuado em apenas dois jogos pelo Campeonato Brasileiro.

Neste ano, não chegou a recebeu oportunidades sob o comando de Eduardo Coudet. Com a chegada de Moisés, a concorrência ainda aumentou pela lateral-esquerda, onde o clube também tem as opções de Uendel e Natanael.

