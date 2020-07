Inter Inter anuncia contratação de Matheus Jussa

Por Redação O Sul | 2 de julho de 2020

Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

O Inter anunciou no início da tarde desta quinta-feira (2), a contratação do atleta Matheus Jussa, de 24 anos, vindo do Oeste. Com a aprovação do técnico Eduardo Coudet, Jussa chega para buscar um espaço na posição de volante ou zagueiro na equipe colorada.

Nascido em Osasco, o jogador iniciou sua carreira na Portuguesa, aos 17 anos. Em 2019, se destacou jogando pelo Oeste, na série B do Campeonato Brasileiro e no Campeonato Paulista.

No vídeo de apresentação divulgado pelo clube, o atleta ressaltou suas características: “Sou um jogador que usa bastante o corpo, bastante a força, tenho bom passe e o desarme é meu forte. Venho com essas características boas. Dentro de campo, quero aprender ainda mais com grandes jogadores e me desenvolver no clube”

Ficha do atleta:

Nome: Matheus Isaias dos Santos

Nascimento: 22/03/1996

Natural: Osasco-SP

Altura: 1,83m

Carreira:

2014 | Portuguesa-SP

2015 | Vasco

2017 | Bonsucesso-RJ

2018 | São Bernardo-SP

2018 | Botafogo-SP

2019 | Oeste-SP

2020 | Internacional

* Por supervisão de: Marjana Vargas

