Inter Erik, lateral do Inter, recebe sondagens do futebol árabe

Por Redação O Sul | 24 de junho de 2020

Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

Uma das peças da lateral-esquerda do Inter, Erik foi alvo de sondagens por parte do Al Ain, clube dos Emirados Árabes. Apesar de estar no grupo profissional, o jogador está fora dos planos do técnico Eduardo Coudet e pode seguir novos rumos.

Apesar do interesse dos árabes, ainda não houve a apresentação de uma proposta oficial. Mas a direção do colorado já deixou claro que há a necessidade de venda de atletas para minimizar os impactos nas finanças, em virtude da queda na arrecadação de receitas.

O lateral foi alçado aos profissionais em 2019, na temporada de treinamentos realizada em Atibaia, quando passou a integrar o grupo profissional ainda no trabalho do técnico Odair Hellmann. Contudo, Erik não teve grandes chances no principal, tendo atuado em apenas dois jogos pelo Campeonato Brasileiro.

Neste ano, ainda não recebeu oportunidades sob o comando de Eduardo Coudet. Com a chegada de Moisés, a concorrência ainda aumentou pela lateral-esquerda, onde o clube também tem as opções de Uendel e Natanael.

Erik tem contrato com o Inter até o final de 2022.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

