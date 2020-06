Inter “Estamos trabalhando para pagar ainda nesta semana”, afirma vice de finanças do Inter sobre salários atrasados

Por Redação O Sul | 24 de junho de 2020

Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

Por conta da crise financeira oriunda da Covid-19, o Inter está com o pagamento dos salários do mês de maio dos jogadores atrasados. O vice-presidente de finanças do clube, Lauro Hagemann, apontou que a direção colorada trabalha para quitar esse débito nos próximos dias.

“Estamos com previsão de pagamento, se não acontecer no final desta semana, acontece no início da semana que vem, para adimplir esse valor que está faltando e inclusive pagar algum valor de direitos de imagem também”, revelou Hagemann em entrevista à Rádio Grenal, que ainda destacou que os demais funcionários do clube estão com salário em dia.

O responsável pelas finanças do clube também confia na compreensão dos atletas por conta do momento difícil. Em maio, o grupo aceitou uma redução salarial de 25%, além do congelamento do pagamento dos direitos de imagem, feito ainda no início da pandemia. “Temos que ser sensíveis ao momento. Entendemos a realidade financeira de cada um, assim como queremos que entendam a nossa”, disse Hagemann, destacando que isso vale inclusive para patrocinadores que tiverem dificuldades de manter os pagamentos em dia.

Além de reiterar a dificuldade do momento, o vice de finanças destacou o apoio dos sócios que têm mantido as mensalidades em dia, e procurou tranquilizar a torcida colorada. “A gente não imaginava que ficaria todo esse tempo parado, e não sabemos até quando vai. A situação financeira é difícil. Precisamos do apoio da torcida. Mas é importante destacar que a nossa situação não é falimentar”, concluiu.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

