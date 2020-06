Grêmio Grêmio encaminha saída por empréstimo do volante Matheus Frizzo

Por Redação O Sul | 24 de junho de 2020

Jogador está indo para o Atlético-GO Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

O Grêmio está acertando os últimos detalhes para a saída do volante Matheus Frizzo. O jogador de 21 anos será emprestado ao Atlético-GO até o final deste ano. A iniciativa do clube é para fazer com que o atleta possa adquirir experiência.

Matheus Frizzo fez sua estreia profissional pelo tricolor no final do ano passado, quando atuou na última rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Goiás, na derrota por 3 a 2, no estádio Serra Dourada.

