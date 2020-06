Grêmio O Grêmio promete recompensar no ano que vem a nova redução salarial de seus atletas

Por Redação O Sul | 23 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Clube vai abater 20% nos próximos três meses, devolvendo o desconto em 24 parcelas a partir de 2021. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

Apesar da readequação dos vencimentos no que se refere aos direitos de imagem de seus atletas, a direção do Grêmio optou por estabelecer uma nova redução nos salários do elenco, parte do qual recusou mais uma diminuição dos valores no contracheque. A ideia do clube definiu um índice de corte, com a promessa de que recompensar as perdas no ano que vem.

De acordo com o apuração realizada pela equipe de reportagem da Rádio Grenal (95.9 FM), os jogadores não aceitaram a proposta de nova baixa salarial. Com isso, a solução encontrada pelo comando tricolor foi abater 20% ao longo dos próximos três meses, com a projeção de que esse desconto será devolvido em 24 parcelas a partir de 2021.

A medida faz parte da segunda fase do plano de contingência estabelecido pelo clube, que passa a valer a partir de julho e tem vigência até o final de setembro. Essa estratégia inclui a manutenção de medidas já adotadas para conter a sangria causada pela crise da pandemia de coronavírus, que impôs a paralisação de treinos coletivos, partidas e competições na maior parte do planeta.

Como exemplos das novas diretrizes na Arena está a renegociação de contratos com fornecedores e credores. A sequência de trabalhos das categorias de base dos departamentos masculino e feminino, por sua vez, deve prosseguir de maneira virtual, a fim de proporcionar contenção de despesas.

Situação de Ferreira

A situação do meia Ferreira passa por uma nova fase. Diante de uma tentativa de aproximação para a resolução do caso, que tramita na Justiça do Trabalho, o empresário do atleta, Pablo Bueno, está condicionando a renovação do contrato com o Grêmio a um pedido de desculpas, por parte da direção, sobre supostas “mentiras” que circularam sobre ele.

O imbróglio vem desde o início da temporada: por divergências sobre valores financeiros, o jogador passou a treinar com o Grupo de Transição e não ficou mais à disposição da equipe principal. Antes da paralisação por causa da pandemia, Ferreira tentou rescindir o seu vínculo (até junho de 2021) na Justiça do Trabalho, mas o pedido liminar foi indeferido. O processo ainda está em andamento.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Grêmio