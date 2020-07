Inter À espera de renovação com o Inter, meia Cesinha é alvo de sondagens do futebol europeu

Por Redação O Sul | 3 de julho de 2020

Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

Capitão do título da Copa São Paulo Futebol de Futebol Jr. do Inter, Cesinha tem despertado interesse de outros clubes de fora do Brasil. O meia de 19 anos possui vínculo até o final da temporada e ainda aguarda por um novo contrato.

De acordo com informações da Rádio Grenal, alguns clubes europeus fizeram sondagens pelo jogador. Os nomes não foram divulgados, e, momentaneamente, nenhuma proposta oficial foi apresentada. Enquanto isso, o staff do jovem aguarda por uma renovação, assim como já aconteceu com outros nomes do elenco campeão da competição de base.

Recentemente, o meia foi um dos atletas que foram promovidos para os treinos com os profissionais no CT Parque Gigante, para ser observado pelo técnico Eduardo Coudet.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

