Rio Grande do Sul Com aumento de 31% nas propostas enviadas, primeira etapa da Consulta Popular bate recorde de participação no RS

Por Redação O Sul | 21 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Governo estadual recebeu 1.120 sugestões de projetos pela população Foto: Divulgação . (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A primeira fase da Consulta Popular 2024 bateu novo recorde de participação no Rio Grande do Sul. Com 1.120 propostas enviadas pela população até sexta-feira (18), o número representa aumento de 31% em relação a 2023, quando 852 sugestões foram encaminhadas no processo.

A primeira etapa da consulta consiste no envio de propostas pelas pessoas. Após a análise técnica pela equipe do governo do Estado, as sugestões são discutidas nas assembleias regionais convocadas pelos Coredes (Conselhos Regionais de Desenvolvimento) para elaborar a cédula de votação de cada região. No processo de 2024, a administração estadual destinará R$ 60 milhões para a execução dos projetos aprovados.

“Mesmo com menos dias para envio das propostas em relação a 2023, conseguimos um resultado expressivo, que demonstra a confiança da população no processo da Consulta Popular e o desejo de todos para auxiliar de forma efetiva a reconstrução do Rio Grande do Sul”, ressalta a titular da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, Danielle Calazans.

A secretaria é a responsável no governo estadual pela realização da Consulta Popular. Após a avaliação nas assembleias, a próxima etapa será a realização da votação final do processo, prevista para dezembro.

Consulta Popular

Como um instrumento de democracia participativa, a Consulta Popular foi instituída em 1998. É uma ferramenta que dá oportunidade para o cidadão decidir, por meio do envio de propostas e de votação popular, as prioridades regionais que poderão receber financiamento do orçamento estadual, cujo valor é fixado anualmente.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/com-aumento-de-31-nas-propostas-enviadas-primeira-etapa-da-consulta-popular-bate-recorde-de-participacao-no-rs/

Com aumento de 31% nas propostas enviadas, primeira etapa da Consulta Popular bate recorde de participação no RS

2024-10-21