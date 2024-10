Música Exame toxicológico de Liam Payne revela que o cantor tinha cocaína, crack e outras drogas no organismo

Por Redação O Sul | 21 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











De acordo com o TMZ, foram encontradas várias substâncias no organismo do ex-integrante da banda One Direction Foto: Reprodução Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O exame toxicológico de Liam Payne revelou que cantor tinha cocaína, crack e outras drogas no organismo, de acordo com o site TMZ. O ex-integrante da banda One Direction foi encontrado morto, na quarta-feira (16) no hotel CasaSur, na cidade de Buenos Aires, na Argentina. Ele deixa um filho, Bear, de 7 anos.

Policiais forenses disseram ao TMZ que foram encontrados uma versão argentina de metanfetamina no exame de Liam, além de “cocaína rosa” – um coquetel de drogas sintéticas.

Nas buscas no quarto do hotel, a polícia de Buenos Aires encontrou, além de bebida alcoólica, medicamentos como clonazepam — remédio usado no tratamento de epilepsia, transtornos de ansiedade, síndrome do pânico, entre outros. No pátio interno, onde estava o corpo, foram encontrados uma garrafa de whisky, um isqueiro e o um celular.

Antes da morte

Horas antes da confirmação de sua morte, uma série de vídeos e fotos foi compartilhada no perfil oficial do cantor no Snapchat. Nos registros, ele aparece com sua namorada, Kate Cassidy, durante um café da manhã no que parece ser uma casa de campo.

Não é possível afirmar com precisão quando foram feitos os registros. Neles, o cantor também menciona brevemente o furacão Milton, que atingiu a Flórida no último dia 9 de outubro. No dia 4 deste mês, Liam foi a Argentina para assistir ao show de seu ex-colega de banda Niall Horan.

A morte de Liam

Segundo o jornal La Nacion, o músico morreu após cair do terceiro andar do hotel, que fica em Palermo. Ainda de acordo com o jornal, a polícia foi chamada ao local para conter “um homem agressivo” que poderia estar sob “a influência de drogas ou álcool”.

O jornal “Clarín” diz ter tido acesso a fotos do quarto de hospedagem do artista. As imagens mostram restos de papel alumínio, pó branco, um isqueiro, uma TV com visor destruído, velas despedaçadas, uma caixa de sabonete e um cenário de bagunça generalizada.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Música

https://www.osul.com.br/exame-toxicologico-de-liam-payne-revela-que-cantor-tinha-cocaina-crack-e-outras-drogas-no-organismo/

Exame toxicológico de Liam Payne revela que o cantor tinha cocaína, crack e outras drogas no organismo

2024-10-21