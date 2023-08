Economia Com aumento de imposto, preço do diesel sobe na semana que vem

Por Redação O Sul | 29 de agosto de 2023

Reoneração do PIS/Cofins, que hoje está zerado e passará a ser de R$ 0,11 por litro. (Foto: EBC)

O preço do diesel vai aumentar novamente na próxima semana com a reoneração do PIS/Cofins, que hoje está zerado e passará a ser de R$ 0,11 por litro. As distribuidoras se reuniram com a Petrobras e Acelen na tarde dessa terça-feira (29) e decidiram que o novo valor da alíquota entrará em vigor no dia 5 de setembro.

A expectativa é que o novo valor do PIS/Cofins aumente o valor do diesel na bomba em 1,7%. O avanço vai ocorrer em um momento de alta nos preços. Segundo dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP), o diesel registra aumento há quatro semanas seguidas nos postos. Na semana passada, por exemplo, o valor médio do litro subiu 10%, de R$ 5,38 para R$ 5,93.

Nessa terça, empresas do setor, como distribuidoras, Petrobras e Acelen, entre outras, se reuniram para definir o dia em que passaria a valer o aumento da alíquota, já que a MP 1175, com a redução dos impostos sobre a compra de veículos, definiu a isenção por 91 dias posterior a publicação no Diário Oficial, que foi no dia seis de junho. Porém, a Constituição prevê um prazo de 90 dias, lembra Dietmar Schupp, consultor de preços de combustiveis.

Após, o encontro, ficou definido o dia 5 de setembro.

“Além da pressão em setembro, haverá ainda aumento do PS/Cofins em mais R$ 0,02 em outubro e em janeiro volta a ser integral, e R$ 0,35 por litro do diesel”, disse Schupp. “A definição de quando a alíquota começará a valer é importante e precisa ser feito em conjunto com as refinarias, que emitem a nota fiscal do diesel às distribuidoras.”

O aumento no imposto será seguido pela alta recente no preço feito pela Petrobras nas refinarias em meados de agosto, quando elevou o preço do litro de R$ 3,02 para R$ 3,80, na primeira alta da gestão atual de Jean Paul Prates, presidente da Petrobras.

Atualmente, o preço do petróleo no mercado internacional segue em alta. Nessa terça, a commodity avança 0,52%, a US$ 84,86. Assim, mesmo com a alta feita pela Petrobras no mês passado, os preços praticados pela estatal seguem defasados.

Segundo a Abicom, que reúne as importadoras, a companhia vende o diesel com preço 12% abaixo da cotação internacional. No caso da gasolina, a defasagem é de 9%.

Desde 16 de maio, a Petrobras adotou uma nova política de preços, com o fim da chamada política de paridade de importação (PPI), quando variações nas cotações do petróleo e do dólar serviam de parâmetro para reajustes para cima ou para baixo nos valores dos combustíveis vendidos pelas refinarias às distribuidoras.

Com isso, a estatal passou a levar em conta os custos internos de produção, os preços dos concorrentes em diferentes mercados dentro do país e ainda as parcelas de combustíveis produzidas no país ou compradas no exterior.

