Por Redação O Sul | 26 de agosto de 2023

Ex-presidente compareceu ao tradicional rodeio do interior de São Paulo. (Foto: Reprodução)

O ex-presidente Jair Bolsonaro compareceu à Festa do Peão de Barretos, no interior de São Paulo, na noite da sexta-feira (25), e foi aclamado pelo público. À vontade no palco do rodeio, ele viu até o locutor do rodeio ironizar o caso das joias pelo qual é investigado pela Polícia Federal.

Cuiabano Lima, voz referência da locução de rodeios e apoiador de Bolsonaro, dirigiu-se à influenciadora Cíntia Chagas, esposa do deputado estadual Lucas Bove (PL-SP) e dona de uma conta no Instagram com 2,3 milhões de seguidores, e ao ex-presidente para fazer a brincadeira. A comitiva bolsonarista no palco riu do comentário, e a própria comunicadora publicou o momento nos Stories da rede social.

“Nós é caipira, mas nós somos joia, Cíntia Chagas. Nós é caipira, mas nós é joia. Tem gente que era contra, mas hoje o Brasil inteiro torce e apoia”, discursou para uma plateia lotada na arena de shows.

A PF aponta a existência de uma organização criminosa no entorno de Bolsonaro que atuou para desviar joias, relógios, esculturas e outros itens de luxo recebidos pelo ex-presidente como representante do Estado brasileiro.

O escândalo tem feito a palavra “joia” ganhar outras interpretações. Petistas têm usado o termo para debochar do ex-presidente, enquanto bolsonaristas a usam com ironia. Nesta semana, o deputado federal Jilmar Tatto (PT-SP) provocou adversários em uma sessão da Câmara dos Deputados perguntando a eles: “tudo joia com vocês?”.

Bolsonaro chegou a Barretos com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o presidente da Assembleia Legislativa (Alesp) e outros aliados. Antes do rodeio, ele participou da entrega de 87 moradias, obras viárias para a recuperação de 44,5 km de estradas vicinais e uma nova delegacia da Polícia Civil. Os investimentos somam R$ 83,5 milhões. Bolsonaro também recebeu o título de cidadão honorário de Barretos.

Na arena da Festa do Peão, Tarcísio enalteceu o ex-presidente, chamou-o de amigo e diz ser muito grato ao aliado, que foi ovacionado aos gritos de “mito” pelo público. Em seguida, Bolsonaro tomou o microfone.

“Fizemos o possível (no governo). Entregamos, infelizmente, o Brasil bem melhor do que recebi lá atrás. Digo infelizmente tendo em vista quem assumiu. Mas não estamos aqui fazendo política. O Brasil é de todos nós. E grande parte da nossa economia vem de vocês (do campo)”, discursou o ex-presidente.

Polo bolsonarista

Iniciada em 17 de agosto com dez dias de comemorações, a Festa do Peão de Barretos é o principal evento sertanejo do país. O evento anualmente reúne as maiores estrelas do gênero e tem arrastado uma multidão para o Parque do Peão, no município paulista a 421km da capital, São Paulo.

O line-up deste ano tem nomes como Luan Santana, Chitãozinho & Xororó, Zé Neto & Cristiano, Ana Castela, César Menotti & Fabiano e Fernando & Sorocaba. Outros artistas, que não do mundo sertanejo, também compõem a programação, a exemplo do DJ Alok e do grupo de pagode Menos é mais.

O público do evento é majoritariamente simpático a Bolsonaro. No evento do ano passado, Bolsonaro compareceu ao evento em meio ao clima das eleições. O jingle da campanha de reeleição foi tocado, o palco teve o empresário Luciano Hang como animador de plateia, e a paródia do “Baile da favela” do MC Reaça, com críticas à esquerda, incentivou as pessoas a xingaram o petista em coro.

