Economia Com bom humor no cenário externo, dólar cai 1% e vai a R$ 5,74, o menor patamar em três semanas

Por Redação O Sul | 14 de março de 2025

Novidades sobre possível paralisação no governo dos EUA e estímulos de consumo na China depreciaram moeda americana. (Foto: EBC)

O dólar encerrou a sexta-feira (14) em queda de 1,00%, a R$ 5,743, acompanhando o cenário exterior, na menor cotação desde 21 de fevereiro e com a melhor performance entre as 33 moedas mais líquidas do mundo. Na semana, a moeda acumulou perdas de 0,81%. A reversão de uma possível paralisação dos trabalhos no governo dos EUA e o avanço dos preços das commodities estão entre as notícias que pressionaram a moeda americana nessa sexta. O bom humor global se espalhou para as bolsas e o Ibovespa fechou em forte alta de 2,64%. Os juros futuros tiveram leve alta ao longo de toda curva.

A Câmara dos Representantes dos EUA — semelhante à Câmara dos Deputados no Brasil — aprovou nesta semana uma lei que garante novo financiamento para o governo federal, um passo importante para evitar um shutdown, nome que se dá à paralisação orçamentária do governo americano. Agora, a proposta foi encaminhada ao Senado, que tem até amanhã para aprovar a norma, antes que a paralisação ocorra.

Em paralelo, a notícia de que a China estaria preparando estímulos ao consumo no país também beneficiou o real. A informação acabou impulsionando as commodities, o que tende a ser beneficente às moedas de países emergentes, como o Brasil, que têm suas economias majoritariamente baseadas nestas matérias-primas.

O minério de ferro, negociado na Bolsa de Dalian, subiu 2,32%, enquanto o petróleo Brent, na Bolsa de Londres, avançou 1%, a US$ 70,58.

Outro ponto que beneficiou o real frente ao dólar nesta sexta-feira foi o aumento das apostas de três cortes nos juros americanos, o que aumentaria o diferencial entre as taxas dos EUA e do Brasil. Isto, por sua vez, costuma atrair investimento estrangeiro para o país e desvalorizar a moeda americana.

De acordo com Lucas Serra, analista da Toro Investimentos, um dos fatores a explicar essa tendência de precificação de novos cortes é a intensificação das expectativas de uma possível recessão nos EUA.

Esta perspectiva derrubou os mercados americanos durante a semana. O índice S&P 500 acumulou queda de 2,3% na semana, mesmo encerrando a sexta-feira em alta de 2,13%. A escalada na guerra comercial promovida pelo presidente dos EUA, Donald Trump, é uma das principais responsáveis pelas perspectivas ruins quanto à economia americana.

“Ao meu ver a questão de possível recessão e enfraquecimento econômico lá nos EUA ainda está em voga e ainda é uma pauta importante”, aponta Serra. Ele explica que as projeções de novos cortes de juros se intensificam neste caso pois este seria um mecanismo importante para impulsionar o consumo e, desta forma, aquecer a economia.

Ibovespa

A forte alta das commodities também trouxe fôlego para a Bolsa brasileira. A alta das ações da Vale e da Petrobras — as duas empresas com maior peso no Ibovespa — impulsionou o índice à marca dos 128 mil pontos, patamar que não alcançava há pouco mais de um mês.

Ian Lopes, economista da Valor Investimentos, aponta que há um fluxo estrangeiro positivo de compra que também contribuiu para o fechamento positivo do Ibovespa:

“A gente tem que lembrar que nesse momento de incerteza, de volatilidade nos mercados americanos, (…) o dinheiro acaba saindo do mercado americano e indo para mercados emergentes. (O Globo)

