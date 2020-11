Celebridades Com câncer, marido de Ana Hickmann reforça hidratação: “Ajudar os rins”

Por Redação O Sul | 14 de novembro de 2020

Empresário revelou na última quarta-feira (11) que enfrenta um câncer no pescoço Foto: Reprodução/Instagram Empresário revelou na última quarta-feira (11) que enfrenta um câncer no pescoço. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Marido de Ana Hickamann, Alexandre Correa revelou na última quarta-feira (11) que enfrenta um câncer no pescoço. Nesta sexta-feira (13), em seu Instagram, o empresário diz que reforça a hidratação para para ajudar no tratamento.

“Minha parceira de batalha! São quatro litros todos os dias para ajudar os rins”, escreveu o empresário pelos stories, enquanto segurava uma garrafa de água de 350 ml. No canal da apresentadora, no YouTube, Alexandre deu detalhes do tumor. Ele já se submeteu a cirurgia e segue em tratamento.

“As sessões, se não houver prolongamento, se encerram em 17 de dezembro. É puxado, rotina exaustiva, a única coisa que a gente quer é se livrar do problema, cuidar da família e trabalhar. A gente só quer continuar a rotina da gente de forma decente”, disse ele sobre as sessões de radioterapia (de segunda a sexta) e quimioterapia (uma vez por semana, até o momento).

