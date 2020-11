Magazine Yasmin Brunet posa coladinha em Gabriel Medina em um clique romântico

Por Redação O Sul | 14 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Foto foi postada pelo surfista no Instagram Foto: Reprodução/Instagram Foto foi postada pelo surfista no Instagram. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Gabriel Medina derreteu os fãs com o novo clique romântico com Yasmin Brunet. O surfista postou foto em seu Instagram em que os dois aparecem coladinhos. O casal fez recentemente uma viagem às Maldivas e desde então publica imagens, mostrando que o namoro vai de vento em popa.

No domingo (09), por exemplo, ela deixou os fãs sem fôlego ao publicar um clique em que aparece dando beijão no amado à beira-mar.

Os dois assumiram o romance em abril. Em quarentena na pandemia do novo coronavírus, eles passaram boa parte do período em Maresias, no litoral de São Paulo, onde Medina mora. A modelo estava solteira desde fevereiro, quando chegou ao fim o relacionamento de 15 anos com Evandro Soldati, com quem se casou em 2012.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Magazine