Rio Grande do Sul Com competições esportivas, prestação de serviços e atividades de lazer, evento reúne advogados na Serra Gaúcha

Por Redação O Sul | 25 de abril de 2024

Compartilhe esta notícia:











O evento é promovido pela Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Sul Foto: Freepik O evento é promovido pela Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Sul. (Foto: Freepik) Foto: Freepik

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Chegou a vez da Serra Gaúcha receber o CAARS Vida, evento que já reuniu centenas de advogados, estagiários e familiares em Torres e Passo Fundo.

Promovido pela CAARS (Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Sul) em parceria com a OAB Caxias do Sul, o encontro reunirá profissionais da área no município no dia 4 de maio para uma programação que contará com competições esportivas, prestação de serviços de saúde e atividades de lazer.

Serão ofertados aos participantes, por meio do ônibus da CAARS, exames rápidos de saúde e consultas odontológicas. Além disso, o evento contará com um estúdio para a produção de fotos corporativas dos advogados que pré-agendarem seus ensaios.

No encontro, a Loja da Advocacia levará seus produtos exclusivos, com diversos modelos de relógios, armações e óculos solares. Além disso, profissionais da CAARS apresentarão opções de planos de saúde e de previdência privada.

Para as crianças, será montado um espaço recreativo e ministrada uma clínica de tênis pelo professor Otávio Rovati.

Às 16h, começará a confraternização do evento no Recreio da Juventude, que contará com apresentação do DJ Guz Zanotto e do grupo de pagode Hoje Tem.

Serviço

O que: CAARS Vida Caxias do Sul

Data: 4 de maio, a partir das 8h

Local: Recreio da Juventude (Rua Atílio Andreazza 3525, Caxias do Sul)

Modalidades: Basquete, beach tennis, futebol sete, tênis, corrida, canastra e vôlei de praia

Inscrições: caars.org.br/noticia/caars-vida-evento-acontece-em-caxias-do-sul-no-dia-4-de-maio/2470

Investimento: Evento gratuito para advogados e estagiários regularmente inscritos na OAB/RS

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/com-competicoes-esportivas-prestacao-de-servicos-e-atividades-de-lazer-evento-reune-advogados-na-serra-gaucha/

Com competições esportivas, prestação de serviços e atividades de lazer, evento reúne advogados na Serra Gaúcha

2024-04-25