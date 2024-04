Política Título de eleitor deve ser regularizado até 8 de maio

Em Porto Alegre, a Central de Atendimento ao Eleitor funciona de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h, na rua Siqueira Campos, 805 Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

O TRE-RS (Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul) alerta que 8 de maio é o prazo final para quem precisar fazer alguma alteração no seu cadastro eleitoral, incluindo a coleta de digitais, o chamado cadastramento biométrico.

Embora a biometria ainda seja opcional, é recomendado que o eleitor faça para garantir a agilidade e eliminar filas na hora da votação.

Em Porto Alegre, a Central de Atendimento ao Eleitor funciona de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h, na rua Siqueira Campos, 805.

No interior do Estado, os cidadãos podem procurar os cartórios eleitorais que atendem suas cidades. Os endereços estão disponíveis no site do TRE-RS.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 148. Na internet, as orientações estão reunidas da Plataforma JE Digital.

Eleições

Nas eleições deste ano, serão escolhidos os prefeitos e vereadores. O primeiro turno ocorrerá em 6 de outubro, e o segundo, no dia 27 do mesmo mês.

Atualmente, apenas cinco dos 497 municípios do Rio Grande do Sul possuem número de eleitores suficiente para a realização do segundo turno: Porto Alegre, Canoas, Caxias do Sul, Pelotas e Santa Maria.

