Com coronavírus, a presidente do Tribunal Superior do Trabalho está internada em hospital no Distrito Federal

A presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST) e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT), ministra Maria Cristina Peduzzi, foi internada na noite de terça-feira (15) com “sintomas sugestivos de Covid-19”. Durante a tarde desta quarta (16), a assessoria do TST confirmou que a ministra testou positivo para a doença.

Maria Peduzzi ficará em observação, em um hospital particular da capital. Segundo a assessoria, “a magistrada apresenta bom estado de saúde, com sintomas leves da doença e deve permanecer hospitalizada no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, até alta médica”.