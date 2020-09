Brasil Reunião para a posse do novo presidente do Supremo provocou coronavírus em altas autoridades do País

Por Redação O Sul | 16 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Fux tomou posse como presidente do Supremo na semana passada em uma cerimônia enxuta. (Foto: Rosinei Coutinho/SCO/STF)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Ao menos cinco autoridades que compareceram à solenidade que marcou o início da presidência do ministro Luiz Fux no Supremo Tribunal Federal (STF) contraíram o novo coronavírus. Entre essa terça (15) e quarta-feira (16), o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e a presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Maria Cristina Peduzzi, informaram que testaram positivo para covid-19.

Maia afirmou estar bem, sem sintomas mais graves da doença. Segundo a assessoria do TST, Maria Cristina “apresenta bom estado de saúde, com sintomas leves da doença e deve permanecer hospitalizada no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, até alta médica”. Durante o período de afastamento, a presidência do TST será exercida pelo vice-presidente do Tribunal, ministro Vieira de Mello Filho.

Fux tomou posse no Supremo na última quinta-feira (10), em uma cerimônia enxuta, com cerca de 50 convidados, por causa das restrições impostas pela pandemia do coronavírus. “Marcaram a posse presencial sem consultar os integrantes. Ponderei ao (então) presidente Dias Toffoli que, por mim, seria por videoconferência. Fui porque tinha que falar em nome do tribunal. Não fosse isso não teria ido”, disse o ministro Marco Aurélio Mello, que fez uma homenagem a Fux durante a cerimônia.

O cerimonial do STF colocou placas de acrílico entre as cadeiras dos ministros, em um esforço para reduzir riscos e proteger as autoridades da disseminação do vírus. Presentes na cerimônia, os ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Luis Felipe Salomão e Antonio Saldanha Palheiro testaram positivo para covid-19. Salomão e Saldanha passam bem e têm participado de sessões de julgamentos.

Autoridades

No poder Executivo, os primeiros casos de autoridades infectadas foram registrados em março, após uma viagem de Bolsonaro aos EUA para um encontro com o presidente norte-americano Donald Trump. Na oportunidade, mais de 20 pessoas que tiveram contato com a comitiva do presidente tiveram resultados positivos para os testes que detectam a infecção pelo coronavírus. Até o momento, pelo menos oito dos 23 ministros do governo federal tiveram o coronavírus. A primeira-dama Michelle Bolsonaro também contraiu a doença. A lista é composta por: Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional); Bento Albuquerque (Minas e Energia); Marcos Pontes (Ciência e Tecnologia); Milton Ribeiro (Educação); Onyx Lorenzoni (Cidadania); Wagner Rosário (Controladoria-Geral da União); Jorge Oliveira (Secretaria-Geral); Walter Souza Braga Netto (Casa Civil). Nos Estados e no Distrito Federal, ao menos 13 dos 27 governadores foram infectados pelo novo coronavírus: Alagoas – Renan Filho (MDB); Amazonas – Wilson Lima (PSC); Espírito Santo – Renato Casagrande (PSB); Distrito Federal – Ibaneis Rocha (MDB); Mato Grosso – Mauro Mendes (DEM); Pará – Helder Barbalho (MDB); Pernambuco – Paulo Câmara (PSB); Rio de Janeiro – Wilson Witzel (PSC); Rio Grande do Sul – Eduardo Leite (PSDB); Roraima – Antonio Denarium (sem partido); Santa Catarina – Carlos Moisés (PSL); São Paulo – João Doria (PSDB); e Sergipe – Belivaldo Chagas (PSD).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil