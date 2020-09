Ele afirmou que sentiu a temperatura do corpo mais alta nos últimos dias e que, na terça-feira (15), teve uma leve indisposição. O teste e o resultado positivo saíram nesta quarta-feira (16). O presidente está em isolamento, respeitando as recomendações médicas.

Maia esteve presencialmente na posse do novo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux no dia 10 de setembro. Ele usou máscara no plenário, assim como os outros participantes do evento, que incluiu o presidente Jair Bolsonaro.