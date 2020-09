Outras autoridades dos três poderes também tiveram Covid-19 desde o início da pandemia. O Brasil contabilizava 4,4 milhões de casos e mais de 134 mil mortes confirmadas até esta quarta, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde.

Nesta quarta, foi confirmado o diagnóstico positivo da presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Maria Cristina Peduzzi.

Conforme a assessoria, a magistrada “apresenta bom estado de saúde” e tem “sintomas leves” da doença. Ela deve permanecer hospitalizada no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, até alta médica.

No Judiciário, os ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Luis Felipe Salomão e Antonio Saldanha também estão com Covid-19.