Política Com coronavírus, Bolsonaro passeia de moto sem máscara e conversa com garis

Por Redação O Sul | 23 de julho de 2020

Não é possível precisar a distância entre Bolsonaro e garis. Foto: Reprodução/Twitter Não é possível precisar a distância entre Bolsonaro e garis. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

Mesmo após ser diagnosticado com o novo coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro passeou de moto na área externa do Palácio da Alvorada nesta quinta-feira (23). O teste, repetido nesta semana, confirmou que o presidente ainda está com o vírus. Sem usar máscara, Bolsonaro parou para conversar com trabalhadores que realizavam a limpeza do local.

O isolamento e o uso de máscara são recomendações da OMS (Organização Mundial de Saúde) e de especialistas ao redor do mundo para diminuir a contaminação pela doença, que causou a morte de mais de 84 mil pessoas no Brasil.

