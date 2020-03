Celebridades Com coronavírus, Fernanda Paes Leme relata piora em sintomas: “Me assustou”

Por Redação O Sul | 26 de março de 2020

Fernanda (foto) testou positivo para a Covid-19 após participar de festa de casamento de irmã de Gabriela Pugliesi Foto: Divulgação/TV Globo Fernanda (foto) testou positivo para a Covid-19 após participar de festa de casamento de irmã de Gabriela Pugliesi. (Foto: Divulgação/TV Globo) Foto: Divulgação/TV Globo

Fernanda Paes Leme relatou a piora de alguns sintomas apresentados após ser diagnosticada com coronavírus. A atriz testou positivo para a Covid-19 após participar do casamento da irmã da influencer Gabriela Pugliesi, na Bahia. Fernanda está no 14º dia de isolamento.

“Fui pega de surpresa com uma piora. Passei muito mal durante a noite. Isso tem acontecido com alguns pacientes de, no final, dar uma piorada. Me assustou porque eu tava me sentindo muito bem. E agora não estou tão bem assim” disse a atriz.

“Tive muita dor na barriga, vômito. E eu achando que tava acabando. Mas está acabando. Estou no 14º dia de confinamento, mas faltam dois dias”, afirmou Fernanda, que explicando que se isolou antes de apresentar os primeiros sintomas da doença. No domingo (22), a atriz compartilhou com seus seguidores no Instagram que estava se sentindo melhor e chegou a fazer uma videoaula de dança.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Celebridades

Deixe seu comentário