Celebridades Mariana Ferrão contrai coronavírus e causa pânico em moradores de condomínio ao passear

Por Redação O Sul | 26 de março de 2020

Apresentadora saiu para dar volta e moradores solicitaram segurança para ela Foto: Reprodução Apresentadora saiu para dar volta e moradores solicitaram segurança para ela. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Ex-apresentadora do programa “Bem Estar” (TV Globo) Mariana Ferrão, 41, está com coronavírus. A revelação foi feita por ela mesma em uma live do YouTube com seu médico de confiança.

Porém, ela causou um grande desconforto em um condomínio no qual tem casa no interior de São Paulo. Ao colunista Ricardo Feltrin, Mariana confirmou que, após saber do diagnóstico, deixou a quarentena para dar uma volta pelas redondezas. Segundo ela, um segurança de moto foi acionado para fazer com que ela voltasse para casa.

Ela também deixou claro que não havia nenhuma recomendação para que ninguém caminhasse pelas ruas e disse que não tocou em nada nem em ninguém. A apresentadora ainda confirmou ao colunista que o segurança afirmou a ela que “os ânimos dos demais moradores estavam acirrados”. Ela já retornou à sua casa na capital paulista.

Na live do YouTube na qual revela ter tido diagnóstico positivo, Mariana recebeu conselhos de seu médico para ficar longe dos filhos e do marido. Segundo o profissional, ela tem 98% de chance de não ter sintomas mais graves e se curar.

“Tem que pensar em você do ponto de vista pessoal, do ponto de vista familiar e do ponto de vista comunitário, social. O que mais quero é que você não transmita essa doença para ninguém”, diz o médico em um trecho.

“Eu também não quero transmitir para ninguém. Estou isolada em casa desde domingo quando comecei a sentir os sintomas. Único lugar a que fui foi o hospital para fazer o teste. Eu tive muita dor no corpo, muita dor de cabeça, um pouquinho de tosse, falta de ar, calafrios e muita sudorese”, disse ela.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Celebridades

Deixe seu comentário