Geral Com corte de impostos, mais de 30 carros podem ficar mais baratos no País; veja a lista

Por Redação O Sul | 26 de maio de 2023

Imagem mostra trânsito na Avenida Tiradentes, na região da Luz, em São Paulo. Mais de 30 carros vendidos no Brasil têm preços de até 120 mil reais. (Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)

Mais de 30 carros vendidos no Brasil têm preços de até 120 mil reais e podem ficar mais baratos com as medidas de cortes de impostos anunciadas pelo governo federal na quinta-feira (25). Nesta sexta-feira (26), o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a medida do governo para reduzir o preço de veículos não é um programa de longo prazo, mas que pode ajudar a conter o fechamento de fábricas automotivas.

“Estou falando de um programa que vai durar de três a quatro meses, não de uma coisa estrutural, mas que pode segurar o fechamento de plantas nessa transição. Você segura a onda no momento que está difícil para o setor”, disse Haddad em entrevista ao GloboNews Mais. “É um programa tópico, de alguns meses nesse ano, e tenho certeza de que vamos retomar o financiamento [para compra de veículos] com o ciclo de queda da taxa de juros”, afirmou.

Os dados que mostram que mais de 30 carros vendidos no Brasil podem ficar mais baratos são de um levantamento feito pelo do portal de notícias G1 em sites de montadoras que atuam no País. Para a sondagem, foram considerados a região de São Paulo e os preços iniciais sugeridos pelas montadoras em seus sites. Ainda de acordo com a pesquisa, pelo menos 10 companhias vendem carros até R$ 120 mil.

Veja abaixo a lista de carros que custam até esse valor:

– Fiat Mobi – R$ 68.990;

– Renault Kwid – R$ 68.990;

– Peugeot 208 – R$ 69.990;

– Fiat Mobi Track – R$ 72.290;

– Citroën C3 – R$ 72.990;

– Fiat Argo – R$ 79.790;

– Renault Stepway – R$ 79.990;

– Volkswagen Polo Track 2023 – R$ 81.370;

– Hyundai HB20 – R$ 82.290;

– Chevrolet Onix – R$ 84.390;

– Fiat Cronos – R$ 84.790;

– Volkswagen Novo Polo MPI 2023 – R$ 86.390;

– Renault Logan – R$ 89.560;

– Hyundai HB20 Sedan – R$ 91.890;

– Volkswagen Saveiro – R$ 94.490;

– Chevrolet Onix Plus – R$ 96.390;

– Toyota Yaris – R$ 97.990;

– Peugeot Partner Rapid – R$ 98.781;

– Fiat Strada Endurance – R$ 99.990;

– Fiat Pulse – R$ 100.990;

– Nissan Versa Sense 2023 – R$ 101.190;

– Peugeot 2008 – R$ 102.990;

– Chevrolet Spin – R$ 103.990;

– Volkswagen Novo Virtus – R$ 104.390;

– Fiat Strada Freedom – R$ 105.990;

– Citroën C4 Cactus – R$ 108.990;

– Fiat Cronos Precision – R$ 109.890;

– Nissan Versa Advance – R$ 110.490;

– Fiat Fiorino – R$ 111.990;

– Fiat Strada Volcano – R$ 112.990;

– Nissan Kicks – R$ 112.990;

– Renault Duster – R$ 112.990;

– Renault Oroch – R$ 115.900;

– Volkswagen T-Cross – R$ 116.550;

– Hyundai Creta – 116.560;

– Chevrolet Montana – R$ 118.690;

– Honda New City Sedan – R$ 118.700;

– Fiat Pulse Audace – R$ 119.990;

Efeitos imediatos

O presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), Márcio Lima Leite, afirmou, na quinta-feira (25), em São Paulo, que a redução de impostos no setor, anunciada pelo governo federal, está produzindo efeitos imediatos na cadeia de produção automobilística. Ele disse que as montadoras já estão alterando planejamentos para poder produzir mais.

“Nós tivemos notícias de três fábricas que suspenderam lockdowns [paralisação dos trabalhos por falta de demanda] que estavam previstos. O efeito [da redução dos impostos] é imediato [e isso explica] a urgência dessas medidas”, disse, em entrevista, na sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).

Para ele, a queda de impostos poderá elevar a produção do setor em cerca de 300 mil veículos por ano. Ele ressaltou, no entanto, que as medidas ainda não foram anunciadas na sua integralidade.

“Essas medidas podem impactar o mercado entre 200 ou 300 mil unidades, mas depende, porque nós ainda não conhecemos todas as regras. Mas não seria muito imaginar algo em torno de 200 mil a 300 mil unidades dependendo de como vai ser essa composição que será anunciada”, acentuou. As informações são do portal de notícias G1 e da Agência Brasil.

