Com crise de chips, iPhone 14 deve ter novos processadores apenas nos modelos Pro

Por Redação O Sul | 14 de março de 2022

Chip A15 Bionic, do iPhone 13, devem continuar em modelos de 2022. (Foto: Reprodução)

A crise da falta de semicondutores pode ter chegado à Apple. Segundo o especialista na marca Ming-Chi Kuo, apenas os modelos Pro do iPhone 14 virão com processadores atualizados – o chip A16 Bionic. Para o restante da família de 2022, o conjunto de processamento vai permanecer com o A15, lançado juntamente com o iPhone 13, em 2021. O movimento é uma amostra de como a crise pode estar afetando o principal produto da empresa californiana.

As informações foram obtidas pelo site macrumors e dão conta de que a empresa vai continuar com quatro modelos em seu lançamento desde ano. A diferença será a troca do iPhone Mini pelo iPhone Max – os iPhone Pro e Pro Max seguem no planejamento. Agora, os dois aparelhos “mais simples” terão os chips do ano anterior, frente aos modelos mais avançados que vão ganhar o upgrade.

De acordo com Kuo, os modelos de 2022 podem trazer uma tendência na diferenciação ainda maior entre modelos mais caros e mais baratos. Isso porque, nos últimos lançamentos, o conjunto de câmeras e o tamanho da tela têm sido um dos principais pontos de destaque entre os modelos. A partir deste ano, porém, o usuário poderá sentir a diferença entre os modelos também na performance.

Um exemplo, de acordo com o macrumors, é que em todos os modelos será possível encontrar uma memória de 6 GB, mas no iPhone 14 Pro e iPhone Pro Max, a memória chamada LPDDR – uma espécie de configuração de redução no consumo de energia do processamento – deve ter o dobro da velocidade e 30 vezes mais eficiência do que os aparelhos fora da linha Pro.

A Apple não confirmou as informações do site e do especialista e deve manter o segredo até o evento de apresentação do iPhone 14, realizado, tradicionalmente, no mês de setembro.

iPhone SE tem inflação

Os novos modelos do iPhone SE, aparelho fabricado pela Apple como uma alternativa mais ‘barata’ aos modelos tradicionais, foram apresentados e deixaram um sabor salgado para quem via o dispositivo como próxima compra. Isso porque o smartphone chega às lojas com preços até R$ 5,7 mil, um aumento de mais de 40% em relação aos preços da geração anterior.

Até então, a versão mais recente do iPhone SE era o modelo de 2020, que trouxe aparelhos que começavam em R$ 3,3 mil. Dois anos após o lançamento, Tim Cook, presidente da Apple, anunciou a atualização do modelo, com suporte à rede 5G e processador A15 Bionic, o mesmo presente no iPhone 13, último lançamento da linha principal da marca.

Os preços, porém, apresentaram uma grande alta nestes dois anos – para 2022, nenhum dos aparelhos ‘em conta’ sai por menos de R$ 4,2 mil. O aumento no preço pode ser devido a falta de semicondutores no mundo inteiro, situação agravada pela pandemia que deixou muitos fabricantes sem equipamentos para compor o processador de seus celulares. A Apple não explicou o motivo da alta nos valores.

Para se ter uma ideia, em 2020, era possível comprar um iPhone SE de 64 GB por R$ 3,3 mil. Agora, o novo modelo com a mesma especificação sai por R$ 4,2 mil na loja oficial. Já para o modelo de 128 GB, o preço anterior era de R$ 3,6 mil e, agora, será encontrado por R$ 4,7 mil, um aumento de mais de 30% no preço. Mas o campeão é o aparelho mais avançado da linha, o iPhone SE com 256 GB de memória. Há dois anos, o modelo era encontrado por R$ 4050 mil. Na atualização de 2022, o smartphone sai por R$ 5,7 mil, um aumento de mais de 40%. No site da Apple, com o mesmo valor é possível comprar um iPhone 12 Mini de 64 GB – e sobra.

