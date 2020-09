A maioria deles, seis, são jogadores que estão suspensos . Resultado da confusão no Grenal do dia 12 de março, Moisés, Edenílson, Víctor Cuesta e Praxedes foram punidos. Cada um deles cumpre suspensões com prazos diferentes e voltam em momentos diferentes, mas para a partida desta semana, estão fora .

Também por herança do Grenal 424, Musto e Marcos Guilherme não estarão em campo. Os dois tomaram o terceiro cartão amarelo e não poderão entrar em campo nesta quarta. Além disso, o meia-atacante levou uma entrada violenta na partida contra o Goiás e apesar de não ter fratura confirmada, segue fora.

E a lista de jogadores indisponíveis não param por aí. Eduardo Coudet precisará lidar ainda com a falta de jogadores por lesões. Além de Paolo Guerrero, que rompeu o ligamento cruzado do joelho direito e não atua mais na temporada, Yuri Alberto, William Pottker e Peglow se recuperam de lesões musculares e também não estão à disposição.

Quais as opções?

Na defesa, Rodrigo Moledo deve assumir a posição de Cuesta e jogar ao lado de Zé Gabriel. Uendel retorna à titularidade da lateral com a suspensão de Moisés. O meio-campo e o ataque seguem indefinidos. Johnny, Patrick e Boschilia seguem em campo. Rodrigo Lindoso também deve ser titular. No ataque, Thiago Galhardo é titular indiscutível. Ao seu lado, há a possibilidade de que Abel Hernández apareça. No entanto, Coudet ainda pode optar por D’Alessandro, que saiu jogando na partida contra o Goiás no domingo (13). Além dele, o reforço mais recente, Leandro Fernández, também está disponível.