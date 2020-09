A contratação do atacante voltou a ganhar força conforme a semana de aniversário do tricolor foi chegando. Na partida do domingo (13), Renato Portaluppi chegou a dizer que a contratação do uruguaio seria um “ótimo presente, já que o jogador é o sonho de todo técnico de futebol”. No entanto, Renato, o vice de futebol Paulo Luz e o presidente gremista seguem com a negativa de o jogador está fora das possibilidades financeiras do clube.

Mas no bate papo desta segunda, Romildo disse: “Ele (representante de Cavani) não fez proposta. Mas na vida, se não conversa, nada sabe. De repente surge uma química, uma coisa diferente, aquela empatia, um desejo, e aí de repente ele vem. Porque o representante dele disse: “olha, ele está completamente impactado com a repercussão em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul e no país, também no continente sul-americano. Mas por enquanto é só impacto, conversa não tem nenhuma”.

O mandatário tricolor ainda completou, dizendo que se Cavani tivesse os planos de estar mais perto da sua família e seu país, uma nova conversa poderia se abrir: “Racionalmente, se fosse em condições normais, a gente não teria a mínima expectativa de contar com esse jogador, porque se ele quiser jogar na Europa, vai ter propostas mil vezes maior que aquelas que um time sul-americano e brasileiro podem oferecer. Agora, se tiver na cabeça dele, na ideia dele, na vontade dele, de fazer um projeto que fique próximo a sua casa, próximo aos seus negócios e próximo do Uruguai, creio que aí ele poderá sentar conosco. Eu tenho essa expectativa, que ele tenha esse sentimento e que possa conversar conosco mais um pouquinho”, admitiu Romildo.