15 de setembro de 2020

Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

15 de setembro de 2020

Na manhã desta terça-feira (15), a delegação gremista embarcou para Santiago, no Chile, para o duelo contra a Universidad Católica, pela 3ª rodada da fase de grupos da Libertadores, que acontece nesta quarta-feira (16). No entanto, com as atualizações do Departamento Médico tricolor, oito jogadores não viajaram com o elenco.

Victor Ferraz: já foi liberado pelo DM, e agora realiza trabalho de transição, já tendo iniciado a parte física;

Pepê: Assim como o lateral direito, o atacante também já foi liberado pelo DM e agora realiza trabalho de transição, já tendo iniciado a parte física;

Maicon: o volante teve confirmada uma distensão grau 1 músculo posterior da coxa direita e ficará de fora das partidas por pelo menos 15 dias;

Kannemann: segundo o clube, a recuperação do zagueiro evolui bem. O argentino já realiza treinos de musculação, trabalho físico interno e fisioterapia;

Jean Pyerre: assim como Kannemann, Jean Pyerre vem evoluindo na recuperação. O meia realiza treinos de musculação, trabalho físico interno e fisioterapia;

Guilherme Guedes: O lateral fará a transição para parte física até o final da semana;

Leo Gomes: Realiza transição para a parte física, e já corre no campo de forma individual;

Everton: o meia-atacante se encontra gripado e por isso não viajou pro Chile;

O zagueiro Paulo Miranda, suspenso pela confusão no Grenal do dia 12 de março, também não viajou. Ele fica fora da competição por quatro jogos, retornando apenas se o Grêmio passar para a próxima fase.

Universidad Católica e Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira (16), às 21h30, pela 3ª rodada da fase de grupos da Libertadores. O Grêmio é o segundo colocado do Grupo E, com quatro pontos e a equipe chilena é o último colocado com zero.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

