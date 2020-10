Com Diego Souza de volta e dúvidas no ataque, Grêmio encara o América de Cali nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira (22), o tricolor recebe o América de Cali, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. Apesar de já classificado, o tricolor busca uma vitória para se carimbar como líder do grupo E. Atualmente, possui a primeira colocação do grupo com 11 pontos, mas ainda pode ser ultrapassado pelo rival Inter, se este vencer a Universidad Católica, no Chile, também na quinta.

Para este confronto, Renato contará com o retorno de Diego Souza, que volta a ficar à disposição após cumprir suspensão no Brasileirão. O centroavante não esteve em campo contra o São Paulo por ter sido expulso na partida contra o Botafogo, na 16ª rodada.

Fora Paulo Miranda, que ainda cumpre punição pela briga no Grenal 428, o tricolor não tem mais ninguém suspenso na Libertadores. Dessa forma, as únicas baixas ficam por conta das dúvidas no ataque. Os atacantes Alisson e Luiz Fernando seguem sendo observados pelo departamento médico e assim será até a hora da partida. Os dois precisaram ser substituídos na partida contra o São Paulo após terem sofridos entradas fortes.