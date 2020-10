Grêmio Elenco gremista inicia semana de treinamentos visando a Libertadores

Por Redação O Sul | 20 de outubro de 2020

Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Após o empate em 0 a 0 com o São Paulo, no sábado (17), o Grêmio retornou aos treinamentos da semana com foco total na Copa Libertadores. O time de Renato Portaluppi enfrenta o América de Cali, na Arena. O Tricolor entra em campo dependendo apenas de si para ser primeiro colocado no Grupo E, uma vez que a classificação foi alcançada antecipadamente, na vitória sobre a Universidad Católica.

Os atletas que estiveram em campo no Morumbi fizeram trabalhos de recuperação – na academia e com a fisioterapia – e complementaram a atividade com corridas no gramado. Já aqueles que não jogaram, ou não viajaram, participaram de um treinamento físico, orientados pelo preparador físico, Márcio Meira. A montagem do time passará, essencialmente, pelas avaliações físicas e clínicas. Alisson e Luiz Fernando deixaram o jogo de sábado com dores, foram avaliados durante a tarde e terão acompanhamento do Departamento Médico nos próximos dias.

Por outro lado, Diego Souza retorna a equipe após cumprir suspensão contra o São Paulo. A definição da escalação acontece nas duas próximas sessões, terça e quarta-feira, quando o técnico Renato Portaluppi definirá estratégia e esquema tático. Antes do jogo o elenco também será submetido a mais uma rodada de testes para detecção da COVID-19, dessa vez promovida pela Conmebol.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

