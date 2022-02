Rio Grande do Sul Com escassez de chuva, Bagé amplia racionamento de água para 12 horas diárias

Por Redação O Sul | 22 de fevereiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Barragem da Sanga Rasa está 4,3 metros abaixo normal. Foto: Maria Eduarda Lemos/Daeb Barragem da Sanga Rasa está 4,3 metros abaixo normal. (Foto: Maria Eduarda Lemos/Daeb) Foto: Maria Eduarda Lemos/Daeb

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A partir da madrugada desta terça-feira (22) foi implantado racionamento de 12 horas em Bagé, na Campanha. A medida está sendo tomada diante da escassez de chuvas que afeta a região e o Estado. Mais de 400 cidades gaúchas já decretaram situação de emergência pela estiagem. Em Bagé, choveu apenas 29 milímetros em fevereiro, conforme dados da Estação de Tratamento de Água (ETA).

No esquema de racionamento do Departamento de Água, Arroios e Esgoto de Bagé (Daeb), o município será dividido em dois setores. O Setor 1 será abastecido das 03h às 15h e o Setor 2 das 15h às 03h, assim como já realizado em anos anteriores.

O objetivo é evitar o colapso no abastecimento, já que as barragens apresentam níveis preocupantes. A Sanga Rasa está 4,30 metros abaixo do normal. Já a barragem do Piraí está 3,40 m aquém da normalidade. A Emergencial, por sua vez, está 0,30 m abaixo do nível máximo.

Escala de rodízio de abastecimento

Setor 1 – Horário com abastecimento: 03h às 15h

Bairros: Centro, Madezatti, São Martins, Vila Brum, Arvorezinha, Vila Damé, Camilo Gomes, Parque Silveira Martins, Hidráulica, Popular, Narciso Suñe, Tarumã, Tupã, Stand, Vila Militar, Vila Brasil, Alcides Almeida, Mingote Paiva, Santa Cecília, Menino Deus, Floresta, Santa Carmem, Ibajé, Vila Gaúcha, Mascarenhas e arredores.

Setor 2 – Horário com abastecimento: 15h às 03h

Bairros: Getúlio Vargas, Loteamento São Pedro, Jardim do Castelo, São Bernardo, Santa Tecla, Loteamento Severo, Malafaia, Daer, Ivo Ferronato, Castro Alves, Dois Irmãos, Estrela Dalva, Ivone, Dolores, Vila Goulart, Passo das Pedras, Tiarajú, Arco, São Judas, Vila Ipiranga, Santa Tereza, Pedra Branca, Bairro Bonito, Vila dos Anjos, Santa Flora, Habitar Brasil, Morgado Rosa, Dona França, Loteamento Prado Velho, Adão Pedra, Loteamento do Parque, Industrial I, Balança e arredores.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul