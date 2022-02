Porto Alegre Pintura externa do Mercado Público de Porto Alegre iniciará na terça-feira

Por Redação O Sul | 20 de fevereiro de 2022

Pintura da fachada é uma das ações que estão sendo realizadas para a revitalização do local Foto: Giulian Serafim/PMPA Pintura da fachada é uma das ações que estão sendo realizadas para a revitalização do local. (Foto: Giulian Serafim/PMPA) Foto: Giulian Serafim/PMPA

A pintura da parte externa do Mercado Público de Porto Alegre terá início na próxima terça-feira (22). A ação é a quarta intervenção na estrutura visando a sua total recuperação, somando-se à reforma elétrica, à troca das escadas rolantes e elevadores e à substituição dos deques no Largo Glênio Peres.

“É mais uma etapa importante entre tantas melhorias que o nosso Mercado Público está recebendo. Agradeço todo o apoio de empresas e permissionários para qualificar este espaço, que é a alma da cidade. As parcerias estão no DNA do nosso governo e vão continuar. Vamos seguir trabalhando em todas as frentes para a boa ocupação dos espaços públicos e atração de investimentos para desenvolver a região do Centro Histórico”, disse o prefeito Sebastião Melo.

A ação representa um investimento de R$ 1,02 milhão do Executivo Municipal. O prazo para a execução dos trabalhos é de sete meses, a contar da data de expedição da ordem de início (14 de fevereiro). Na próxima semana, os trabalhadores da empresa Rumo Engenharia, vencedora da licitação, instalarão a sua base de operação e iniciarão o processo de isolamento das primeiras áreas a serem pintadas.

“O Mercado é um dos símbolos da Capital e a sua recuperação um marco no processo de revitalização do Centro Histórico. No ano em que a cidade completa 250 anos, a comunidade voltará a usufruir do espaço na sua plenitude, contando com um ambiente mais moderno, seguro, dentro das normas de acessibilidade e alinhado às exigências dos órgãos de controle do patrimônio histórico e arquitetônico”, garante o secretário de Planejamento e Assuntos Estratégicos, Cezar Schirmer.

A secretária de Parcerias, Ana Pellini, reitera a importância do espaço. “O Mercado Público é um ponto marcante do comércio da cidade que precisa ser preservado, além de atuar também como espaço para manifestações culturais e comunitárias. A iniciativa da revitalização tem como objetivo trabalhar respeitando os projetos e memoriais descritivos. Após análises e realização de testes de tonalidade das tintas, ficou definido que a cor original poderá ser mantida”, explica.

Patrimônio da cidade

Todas as obras, restauros, reformas e pinturas de edificações ou obras de arte que compõe o patrimônio histórico e cultural de Porto Alegre devem ser precedidas de análise técnica e termos de referências.

O processo é conduzido pela SMC (Secretaria Municipal de Cultura), que define os tipos de procedimentos técnicos adequados e materiais. Esse levantamento prévio é sempre feito com o olhar criterioso dos arquitetos da área de patrimônio histórico. No caso do Mercado Público, a empresa contratada será fiscalizada pelos técnicos da secretaria de Cultura ao longo de toda a obra.

“Trata-se de um local que representa aquilo que há de mais denso e profundo na identidade de Porto Alegre, junto com a Usina do Gasômetro, o Viaduto Otávio Rocha e o Laçador. Um marco fundante do nosso patrimônio histórico. É vital garantir o seu pleno funcionamento, pois lá pulsa boa parte da energia econômica do Centro, a partir das pessoas que o procuram para se abastecer do mais diferentes itens”, frisa o secretário municipal de Cultura.

