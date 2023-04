Rio Grande do Sul Com fiscalizações nas estradas, Operação Dia do Trabalhador começa no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 27 de abril de 2023

Efetivo operacional será reforçado e atuará principalmente em locais de maior risco de acidentes

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) realiza a Operação Dia do Trabalhador 2023, que inicia à 0h desta sexta-feira (28) e segue até as 23h59 da segunda-feira (1º) em todo o Rio Grande do Sul. O reforço na prevenção de acidentes será direcionado aos trechos de maior movimento.

Em 2023 o Dia do Trabalhador acontece em uma segunda, prolongando o final de semana para a maioria da população o que causa grande movimentação nas estradas com muitas pessoas aproveitando o feriado para viajar.

Para além do feriado, também ocorrerão no período outros eventos que certamente influenciarão no aumento significativo de veículos nas rodovias do RS como a Campereada em Santana do Livramento, Mar e Motos em Tramandaí, Balonismo em Torres, entre outros.

Durante a Operação, a PRF direcionará o reforço de efetivo para a fiscalização em trechos estratégicos das rodovias gaúchas, identificados de acordo com os dados estatísticos de acidentes. O objetivo é proporcionar maior segurança aos motoristas e aos passageiros.

O trabalho de fiscalização será focado em ações que contribuem com a redução da quantidade de acidentes e da violência no trânsito, como ultrapassagens proibidas, excesso de velocidade, embriaguez ao volante, utilização do dispositivo de retenção para crianças, entre outras. Atividades de educação para o trânsito também fazem parte das ações preventivas da PRF, trazendo mais consciência àqueles que circulam pelas rodovias.

Além das ações com foco na prevenção e redução de acidentes, a PRF também reforçará o combate ao crime nos locais mais críticos.

