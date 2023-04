Porto Alegre Operações em ferros-velhos resultam em uma interdição e quatro autuações em Porto Alegre

27 de abril de 2023

Foto: PMPA/Divulgação

Duas ofensivas da Operação Ferros-Velhos – realizadas entre a noite de quarta-feira, (26), e a manhã de quinta-feira (27) – resultaram na interdição de um estabelecimento e na autuação de outros quatro em Porto Alegre. As ações, coordenadas pela Secretaria Municipal de Segurança, ocorreram de forma integrada com órgãos estaduais.

A interdição fechou um ferro-velho localizado na Estrada Afonso Loureiro Mariante, no bairro Belém Velho, onde os agentes encontraram quatro hidrômetros do Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos). O proprietário, suspeito do crime de receptação, foi encaminhado à 5ª Delegacia de Polícia Civil.

“A continuidade das ações, tanto diurnas quanto noturnas, é fundamental para reduzir o número de casos de furtos na Capital. Aproveitamos também para retornar a imóveis que haviam sido autuados e interditados no passado – constatando um resultado positivo, sem reincidência”, afirma o secretário de Segurança Adjunto, Comissário Zottis.

Entre as autuações, três ocorreram em estabelecimentos que permaneciam abertos além do horário permitido nas ruas Voluntários da Pátria e Garibaldi, no Centro Histórico. A última ocorreu por irregularidades no alvará expedido para um ferro-velho localizado na Estrada do Rincão, no bairro Belém Velho.

Participaram agentes da Guarda Municipal, Diretoria-Geral de Fiscalização, Empresa Pública de Transporte e Circulação, 19º Batalhão de Polícia Militar (BPM), 5ª Delegacia de Polícia Civil e técnicos das empresas responsáveis pelos serviços de distribuição de energia elétrica e telefonia.

Operação Ferros-Velhos

A ofensiva foi criada há um ano para intensificar o combate aos crimes de furto e receptação. Desde então, a operação – que mobiliza órgãos municipais e estaduais – efetuou uma série de prisões, resultando na apreensão de materiais furtados e na interdição e autuações de ferros-velhos.

Denúncias

A orientação é que o cidadão auxilie as forças de segurança e fiscalização, informando ações suspeitas por meio dos telefones 153 e 156, ou pelo aplicativo 156+POA. Os serviços são gratuitos e funcionam 24 horas por dia.

