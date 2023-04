Rio Grande do Sul Avança o projeto de lei que pretende oficializar o Dia da Diplomacia no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 27 de abril de 2023

Compartilhe esta notícia:











Em almoço promovido pela Accers, Ernani Polo (E) destacou importância do trabalho diplomático para o desenvolvimento do Estado Foto: Taís Teixeira/Ascom Sedec Foto: Taís Teixeira/Ascom Sedec

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A elaboração da minuta de um projeto de lei que pretende oficializar o Dia da Diplomacia no Estado já se encontra na assessoria jurídica da Sedec (Secretaria de Desenvolvimento Econômico).

A proposta foi tema do almoço mensal promovido pela Associação do Corpo Consular do Rio Grande do Sul no Palácio do Comércio, em Porto Alegre. O encontro, ocorrido na quarta-feira (26), contou com a presença do titular da Sedec, Ernani Polo.

Polo lembrou que, em março, recebeu do presidente da Accers, Fernando Lorenz de Azevedo, um protocolo de intenções para instituição da data oficial. “A finalidade é muito justa por todo o trabalho que os representantes dos países desempenham no nosso Estado, ampliando as relações diplomáticas. Essa atuação se converte em negócios e desenvolvimento social, econômico e cultural para o Rio Grande do Sul”, destacou o secretário.

Polo salientou que a estimativa é de que o projeto de lei siga em andamento até estar pronto para ser encaminhado para apreciação da Casa Civil e do governador Eduardo Leite. “Nossa expectativa é de que possamos comemorar o primeiro Dia Oficial da Diplomacia no Estado no primeiro semestre de 2024”, projetou Polo. A data específica ainda está em análise.

Azevedo ressaltou a importância da atuação dos cônsules no Estado, especialmente pelo estímulo à diversidade cultural e ao desenvolvimento socioeconômico. Na ocasião, o presidente da Accers anunciou que o cônsul-geral dos Estados Unidos em Porto Alegre, Shane Christensen, e a cônsul-geral do Uruguai na capital, Liliana Cristina Buonomo Zabaleta, encerrarão em breve a missão oficial no Estado. Ambos foram homenageados pelos integrantes da associação e discursaram em agradecimento pela acolhida.

O evento reuniu os cônsules de Alemanha, Argentina, Estados Unidos, Filipinas, Finlândia, França, Holanda, Noruega, Paraguai, Reino Unido, República Tcheca e Tunísia.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/avanca-o-projeto-de-lei-que-pretende-oficializar-o-dia-da-diplomacia-no-rio-grande-do-sul/

Avança o projeto de lei que pretende oficializar o Dia da Diplomacia no Rio Grande do Sul

2023-04-27