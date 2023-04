Grêmio Grêmio recebe o ABC na Arena buscando a classificação na Copa do Brasil

Por Redação O Sul | 27 de abril de 2023

Na primeira partida, o clube gaúcho venceu por 2 a 0 Foto: Reprodução/Grêmio Na primeira partida, o clube gaúcho venceu por 2 a 0 (Foto: Reprodução/Grêmio) Foto: Reprodução/Grêmio

Após vencer por 2 a 0 a primeira partida da terceira fase, o Grêmio busca a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. O tricolor e o ABC entram em campo nesta quinta-feira (27), a partir das 21h30min, na Arena, em Porto Alegre.

O Grêmio chega para a partida em meio a polêmicas. Durante a semana, o clube está envolvido em assuntos relacionados ao goleiro Adriel. Dentro de campo, o time procura voltar aos caminhos das vitórias após perder na segunda rodada do Brasileirão. A equipe gremista tem uma boa vantagem após vencer no jogo de ida e jogadores serão poupados.

Já o ABC está com o discurso de priorizar a Série B do Campeonato Brasileiro. Para a partida contra o Grêmio, o treinador Fernando Marchiori não entrará em campo com a equipe considerada titular. Alguns titulares nem viajaram com a delegação para Porto Alegre.

Provável escalação do Grêmio

Gabriel Grando; Fábio, Bruno Alves, Bruno Uvini e Diogo Barbosa; Lucas Silva, Darlan, Galdino (Bitello), Nathan e Zinho; Suárez Técnico do Grêmio: Renato Portaluppi

Provável escalação do ABC

Welligton, Alemão, Luiz Gustavo, Habraão e Jhonnathan (Daniel Vançan); Jean Patrick, Ramon Vini e Léo Ceará; Raphael Luz, Welliton e Felipe Garcia. Técnico do ABC: Fernando Marchiori

Árbitro: Dyorgines José Pandovani de Andrade – ES/CBF Assistente 1: Fabiano da Silva Ramires – ES/CBF Assistente 2: Vanderson Antonio Zanotti – ES/CBF Quarto árbitro: Francisco Soares Dias – RS/CBF Árbitro de vídeo: Héber Roberto Lopes – SC/CBF Acompanhe na Rádio Grenal Tweets by rdgrenal

