Terça-feira, 09 de setembro de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Inter Com foco na solidez defensiva, Inter projeta a formação ideal para o duelo contra o Palmeiras no Brasileirão

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2025

Victor Gabriel, que vinha atuando como zagueiro, está prestes a reassumir sua função natural na lateral esquerda

Foto: Ricardo Duarte
Victor Gabriel, que vinha atuando como zagueiro, está prestes a reassumir sua função natural na lateral esquerda. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

Durante a pausa da Data Fifa, o Inter aproveitou os treinos no CT Parque Gigante para ajustar a equipe visando o retorno ao Brasileirão. O técnico Roger Machado definiu duas prioridades: substituir Bernabei, suspenso, e reforçar a proteção defensiva.

Victor Gabriel, lateral-esquerdo de origem, foi reposicionado para sua função original após atuar como zagueiro. Ele deve assumir a vaga deixada por Bernabei.

Bruno Henrique, volante experiente, foi testado como terceiro homem de meio-campo para fortalecer a ligação entre defesa e ataque. Ele atua na função “área a área”.

O esquema tático esboçado tem um meio-campo em losango:

Thiago Maia na base defensiva

Alan Patrick como meia ofensivo

Bruno Henrique e Alan Rodríguez nas laterais do losango

Provável time titular

Anthoni; Aguirre, Vitão, Juninho e Victor Gabriel; Thiago Maia, Bruno Henrique, Alan Rodríguez e Alan Patrick; Carbonero e Ricardo Mathias.

Retornos 

Bruno Tabata volta após fisioterapia para tratar dores.

Rafael Borré retorna após trabalho de reforço muscular.

O Colorado encara o Palmeiras no próximo sábado (13), às 18h30min, na Allianz Arena, pela 23ª rodada do Brasileirão.

