Terça-feira, 09 de setembro de 2025
Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2025
Victor Gabriel, que vinha atuando como zagueiro, está prestes a reassumir sua função natural na lateral esquerdaFoto: Ricardo Duarte
Durante a pausa da Data Fifa, o Inter aproveitou os treinos no CT Parque Gigante para ajustar a equipe visando o retorno ao Brasileirão. O técnico Roger Machado definiu duas prioridades: substituir Bernabei, suspenso, e reforçar a proteção defensiva.
Victor Gabriel, lateral-esquerdo de origem, foi reposicionado para sua função original após atuar como zagueiro. Ele deve assumir a vaga deixada por Bernabei.
Bruno Henrique, volante experiente, foi testado como terceiro homem de meio-campo para fortalecer a ligação entre defesa e ataque. Ele atua na função “área a área”.
O esquema tático esboçado tem um meio-campo em losango:
Thiago Maia na base defensiva
Alan Patrick como meia ofensivo
Bruno Henrique e Alan Rodríguez nas laterais do losango
Provável time titular
Anthoni; Aguirre, Vitão, Juninho e Victor Gabriel; Thiago Maia, Bruno Henrique, Alan Rodríguez e Alan Patrick; Carbonero e Ricardo Mathias.
Retornos
Bruno Tabata volta após fisioterapia para tratar dores.
Rafael Borré retorna após trabalho de reforço muscular.
O Colorado encara o Palmeiras no próximo sábado (13), às 18h30min, na Allianz Arena, pela 23ª rodada do Brasileirão.