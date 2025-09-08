Terça-feira, 09 de setembro de 2025
Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2025
Com 93,85% de probabilidade de queda, o Sport vive uma situação praticamente irreversível na luta contra o rebaixamentoFoto: Paulo Paiva/Sport
Com o Campeonato Brasileiro entrando em sua reta decisiva, a luta contra o rebaixamento ganha contornos dramáticos. A 23ª rodada marca um momento crucial para os clubes que ocupam a parte inferior da tabela, onde cada ponto pode significar a permanência na elite ou a queda para a Série B.
Segundo as projeções estatísticas, o Sport aparece como o time mais ameaçado, com impressionantes 93,85% de chance de rebaixamento. O Fortaleza também vive situação delicada, com 83,45%, seguido por Vitória (41,91%) e Juventude (41,26%).
Mas a ameaça não se limita ao Z-4 atual. Clubes como Vasco (32,77%) e Santos (31,96%) estão tecnicamente fora da zona, mas ainda em risco. Corinthians (19,45%), Ceará (15,54%) e até o Grêmio (12,33%) também aparecem na lista de alerta. Inter (9,38%) e Atlético-MG (9,18%) completam o grupo dos que ainda não podem respirar aliviados.
Probabilidades de rebaixamento
|Clube
|Chance de cair
|Sport
|93,85%
|Fortaleza
|83,45%
|Vitória
|41,91%
|Juventude
|41,26%
|Vasco
|32,77%
|Santos
|31,96%
|Corinthians
|19,45%
|Ceará
|15,54%
|Grêmio
|12,33%
|Inter
|9,38%
|Atlético-MG
|9,18%
|Bragantino
|4,81%
|Fluminense
|2,56%
|São Paulo
|1,35%
Clubes como Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol, Botafogo e Bahia estão fora da zona de risco, com 0% de chance de rebaixamento neste momento.
Com a tabela embolada e confrontos diretos se aproximando, a disputa promete ser intensa até a última rodada. Para os torcedores, é tempo de fazer contas, torcer e, acima de tudo, acreditar.