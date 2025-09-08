Esporte Quem corre mais risco de cair? Veja os clubes ameaçados no Brasileirão

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2025

Com 93,85% de probabilidade de queda, o Sport vive uma situação praticamente irreversível na luta contra o rebaixamento Foto: Paulo Paiva/Sport

Com o Campeonato Brasileiro entrando em sua reta decisiva, a luta contra o rebaixamento ganha contornos dramáticos. A 23ª rodada marca um momento crucial para os clubes que ocupam a parte inferior da tabela, onde cada ponto pode significar a permanência na elite ou a queda para a Série B.

Segundo as projeções estatísticas, o Sport aparece como o time mais ameaçado, com impressionantes 93,85% de chance de rebaixamento. O Fortaleza também vive situação delicada, com 83,45%, seguido por Vitória (41,91%) e Juventude (41,26%).

Mas a ameaça não se limita ao Z-4 atual. Clubes como Vasco (32,77%) e Santos (31,96%) estão tecnicamente fora da zona, mas ainda em risco. Corinthians (19,45%), Ceará (15,54%) e até o Grêmio (12,33%) também aparecem na lista de alerta. Inter (9,38%) e Atlético-MG (9,18%) completam o grupo dos que ainda não podem respirar aliviados.

Probabilidades de rebaixamento

Clube Chance de cair Sport 93,85% Fortaleza 83,45% Vitória 41,91% Juventude 41,26% Vasco 32,77% Santos 31,96% Corinthians 19,45% Ceará 15,54% Grêmio 12,33% Inter 9,38% Atlético-MG 9,18% Bragantino 4,81% Fluminense 2,56% São Paulo 1,35%

Clubes como Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol, Botafogo e Bahia estão fora da zona de risco, com 0% de chance de rebaixamento neste momento.

Com a tabela embolada e confrontos diretos se aproximando, a disputa promete ser intensa até a última rodada. Para os torcedores, é tempo de fazer contas, torcer e, acima de tudo, acreditar.

