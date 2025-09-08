Inter Os guris do Celeiro de Ases ganham espaço com Roger Machado no Inter

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Pedro Kauã segue firme nos treinos com o elenco principal. Talento da base, personalidade de veterano Foto: Rafaela Frison/Inter Pedro Kauã segue firme nos treinos com o elenco principal. Talento da base, personalidade de veterano. (Foto: Rafaela Frison/Inter) Foto: Rafaela Frison/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com um elenco mais enxuto após saídas e negociações, o Inter tem recorrido cada vez mais às suas promessas da base para reforçar os treinos e preparar o grupo para a sequência da temporada. Sob o comando de Roger Machado, quatro jovens do sub-20 vêm sendo integrados ao time principal no CT Parque Gigante, em Porto Alegre.

Entre os nomes que vêm ganhando espaço estão o zagueiro Pedro Kauã, o meia Allex, e os atacantes Marlon e João Victor. Todos são naturais de Alvorada e vêm sendo lapidados com foco em 2026, acumulando experiência e vivência ao lado dos profissionais.

Além deles, outros garotos já foram utilizados ao longo do ano, como o lateral Pablo, os volantes Gustavo Santos e Bernardo Jacob, o meia Yago Noal, e o centroavante Raykkonen, do sub-17. A ideia é clara: dar minutagem e preparar os jovens para assumir protagonismo no futuro.

Um exemplo bem-sucedido dessa transição é o de Victor Gabriel, que chegou como lateral-esquerdo e foi adaptado por Roger Machado para atuar como zagueiro. Após meses de treino e ambientação, ele foi lançado oficialmente no Gauchão deste ano.

Com o Colorado focado em manter competitividade e renovar seu elenco, a aposta na base se mostra estratégica e promissora. Os guris do Celeiro de Ases não apenas completam o grupo, mas também representam o futuro do clube, forjados na adversidade e moldados para grandes desafios.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/os-guris-do-celeiro-de-ases-ganham-espaco-com-roger-machado-no-inter/

Os guris do Celeiro de Ases ganham espaço com Roger Machado no Inter

2025-09-08