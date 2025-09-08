Terça-feira, 09 de setembro de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Mundo Primeiro-ministro da França perde voto de confiança do Parlamento

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2025

François Bayrou será forçado a renunciar após nove meses no cargo

Foto: Reprodução
O primeiro-ministro da França, François Bayrou, perdeu o voto de confiança do parlamento nesta segunda-feira (8). Ele terá que entregar uma carta de renúncia.

Os parlamentares franceses votaram pela destituição do primeiro-ministro François Bayrou na segunda-feira, mergulhando o país em uma nova crise política e deixando-o sem governo em um momento de crescente pressão econômica e tensões geopolíticas.

Um total de 364 parlamentares votaram contra Bayrou e 194 votaram a favor dele, após ele convocar a votação para tentar aprovar um impopular plano de poupança de € 44 bilhões (US$ 51 bilhões), que incluía o cancelamento de dois feriados e o congelamento dos gastos do governo.

Bayrou agora será forçado a renunciar após apenas nove meses no cargo, seguindo os passos de seu antecessor Michel Barnier, que perdeu um voto de desconfiança em dezembro passado. A saída de Bayrou deixa o presidente francês Emmanuel Macron com poucas opções plausíveis.

Os investidores estão abalados. Os rendimentos dos títulos do governo francês – ou a taxa de juros exigida pelos investidores – subiram acima dos dos títulos espanhóis, portugueses e gregos, que já estiveram no centro da crise da dívida da zona do euro. Um possível rebaixamento da classificação da dívida soberana da França na sexta-feira representaria outro golpe para sua posição econômica na Europa.

