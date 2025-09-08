Terça-feira, 09 de setembro de 2025

Política Bolsonaro pede ao ministro Alexandre de Moraes liberação para ir a hospital realizar procedimento médico

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2025

Ex-presidente, que está em prisão domiciliar, pediu autorização para poder ser submetido a procedimento de remoção de lesões na pele no próximo domingo (14)

Foto: Divulgação

A defesa de Jair Bolsonaro pediu nesta segunda-feira (8), ao ministro Alexandre de Moraes, autorização para que o ex-presidente vá a um hospital particular de Brasília (DF) para realizar um procedimento médico no próximo domingo (14).

De acordo com relatório da equipe que acompanha a saúde do ex-presidente, Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar, deve passar por um procedimento na pele para remoção de algumas lesões.

“JAIR MESSIAS BOLSONARO, já qualificado nos autos em epígrafe, por seus advogados que esta subscrevem, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, requerer autorização para deslocamento a fim de se submeter a procedimento médico no Hospital DF Star, no dia 14/09/2025, conforme relatório médico anexo”, diz o pedido enviado a Moraes.

O procedimento está previsto para ocorrer no Hospital DF Star no próximo domingo, sem a necessidade de internação. A alta deve ser concedida no mesmo dia.

Prisão domiciliar

Bolsonaro está preso preventivamente em casa desde o dia 4 de agosto, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. A prisão domiciliar foi decretada depois que, segundo Moraes, o ex-presidente descumpriu ordens judiciais.

O magistrado considerou que houve violação de restrições cautelares fixadas em julho deste ano. Entre as restrições impostas, está a proibição do uso de redes sociais.

A defesa de Bolsonaro nega qualquer descumprimento de medidas judiciais e já pediu ao ministro que reconsidere a determinação da prisão domiciliar, alegando que o ex-presidente tem colaborado com as investigações e comparecido a todos os atos processuais.

