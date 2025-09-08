Grêmio Mano Menezes quer um Grêmio mais protagonista: o desafio da evolução em casa

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2025

O Grêmio deposita suas esperanças nos recém-chegados para dar novo fôlego ao setor ofensivo do Tricolor Foto: Lucas Uebel/Grêmio O Grêmio deposita suas esperanças nos recém-chegados para dar novo fôlego ao setor ofensivo do Tricolor. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Após bons desempenhos fora de casa, o técnico Mano Menezes está determinado a transformar o estilo de jogo do Grêmio, especialmente quando atua na Arena. O treinador reconhece que o time tem se mostrado competitivo longe de seus domínios, com vitórias sobre o Atlético-MG e um empate contra o Flamengo, mas ainda precisa encontrar consistência quando joga diante da torcida.

Nos últimos confrontos em casa, o Tricolor Gaúcho não conseguiu balançar as redes, acumulando um revés contra o Sport e um empate sem gols com o Ceará. Para Mano, o próximo passo é fazer com que o Grêmio assuma o controle das partidas, propondo o jogo com mais qualidade e criatividade.

“É hora de crescer, de formar um time com entrosamento do meio para frente, que saiba aproveitar os momentos em que temos mais posse e controle”, afirmou o treinador após o empate no Maracanã.

Durante a pausa para a Data Fifa, os treinos no CT Luiz Carvalho têm sido voltados justamente para essa evolução. A chegada de reforços como Arthur e Willian pode ser decisiva nesse processo, trazendo mais opções e profundidade ao elenco. Arthur, inclusive, deve estrear contra o Mirassol, em partida válida pela 23ª rodada do Brasileirão.

Mano acredita que, com mais confiança e entrosamento, será possível fazer escolhas ofensivas que valorizem o talento do grupo e tragam resultados positivos também em casa. O objetivo é claro: tornar o Grêmio um time que não apenas reage bem fora de casa, mas que também impõe respeito e domínio na Arena.

