Por Redação O Sul | 22 de outubro de 2024

A nova identidade visual faz parte das comemorações aos 50 anos de atuação da empresa Foto: Reprodução Foto: Reprodução

A Ativa, especialista em mídia OOH (Out of Home) e DOOH (Digital Out of Home), celebra 50 anos de atuação com o lançamento de sua nova marca. A nova identidade reflete o dinamismo, a evolução e a inovação que têm impulsionado a trajetória da empresa no mercado publicitário brasileiro ao longo dessas cinco décadas.

Com uma postura de vanguarda, e alinhada às constantes evoluções do mercado e do segmento de mídia exterior, a Ativa comemora 50 anos conectando marcas e público, por meio de soluções inovadoras e impactantes no ambiente urbano. Por isso, a empresa decidiu comemorar este marco com uma campanha especial, criada pela Integrada Comunicação Total, que vai se desenrolar em etapas reforçando a nova marca.

“Poucas empresas chegam aos 50 anos jovens, modernas e pioneiras, e a Ativa sempre buscou esse caminho. Estamos em constante movimento, atentos às mudanças do mercado e prontos para as próximas cinco décadas com o mesmo espírito inovador que nos trouxe até aqui”, comenta Dannie Dubin, presidente da Ativa.

Segundo Régis Dubin, VP Comercial da Ativa, a mídia OOH se consolidou como meio estratégico para as marcas, impactando 89% da população brasileira. De acordo com pesquisas recentes, o segmento alcançou investimentos de R$ 515,9 milhões no primeiro trimestre de 2024, ou seja, 35 % a mais do que o realizado no mesmo período de 2023. ” É a mídia que mais cresce no país, especialmente pela constante evolução tecnológica que tem dado ainda mais visibilidade ao setor,” completa o executivo.

E para brindar os 50 anos e o lançamento da nova marca, desenvolvida pela designer Júlia Gerhardt, os sócios Dannie e Ana Karina, e o fundador, José Dubin, receberam amigos, autoridades, parceiros e clientes do mercado gaúcho e nacional, no dia , na Cantina do Press, em Porto Alegre. Já no próximo dia 28, as comemorações serão com publicitários e mídias.

