Acontece Evento Estação das Emoções, na Redenção, tratará de saúde mental para todas as idades

Por Redação O Sul | 22 de outubro de 2024

Iniciativa será realizada no dia 3 de novembro com o objetivo de ajudar as pessoas a entenderem melhor suas emoções. Foto: Reprodução Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Organização Mundial da Saúde preconiza: “Não há saúde sem saúde mental”. E para proporcionar à comunidade acesso a esse tema tão relevante nos dias atuais, um grupo de psiquiatras, psicólogos e profissionais da saúde da Igreja Adventista do Sétimo Dia – Central de Porto Alegre organizam a Estação das Emoções, no dia 3 de novembro. O evento, que ocorrerá no Parque da Redenção, será gratuito e voltado a todas as idades.

No Estação das Emoções, os participantes poderão explorar suas emoções de maneira interativa e realizar – de forma totalmente anônima – testes autoaplicáveis sobre diversos temas relevantes à saúde emocional. Tais como: Tristeza ou Depressão; Preocupação, Medo ou Ansiedade; Procrastinação ou Déficit de Atenção; além de muitos outros.

“Essa ideia surgiu do desejo de levar à comunidade, de forma gratuita, maiores informações sobre as principais patologias psiquiátricas. Entendemos que a psicoeducação é a melhor maneira de prevenir e tratar essas doenças, pois existem patologias cujo indivíduo chega a passar em média 10 anos de sua vida em sofrimento para encontrar o atendimento adequado, por falta de conhecimento sobre seus sintomas”, explica Miréia Sulzbach, MD, PhD, Psiquiatra, autora da iniciativa.

A psiquiatra conta que muitas vezes ouviu em seu consultório relatos como: “Eu não sabia que isso que eu sentia era uma doença e que tinha tratamento, como eu gostaria de ter buscado auxílio antes”. Por isso a ideia de criar a Estação das Emoções.

“Nosso objetivo é fazer uma reflexão de como eu me sinto, através de testes breves autoaplicáveis e de uma minipalestra sobre, por exemplo, qual a diferença entre depressão e ansiedade? De procrastinação e déficit de atenção? De estresse e burnout (esgotamento profissional)? Entre outras… serão 7 gazebos nos quais abordaremos diferentes temas, sendo dois para crianças/adolescentes e cinco para adultos”, explica.

O evento ocorre no domingo (3), das 10 às 15h, no Parque Farroupilha, na região próxima ao Colégio Militar. “Convidamos a todos, de todas as idades, para fazerem uma parada na Estação das Emoções”, convoca Sulzbach.

2024-10-22