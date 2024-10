Acontece Sindsergs promove almoço com foco na Inteligência Artificial no mercado de seguros

Por Redação O Sul | 22 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O evento contou com a presença do consultor da Mirador, Sergio Rangel, do Presidente da Rio Grande Seguros, César Saut, do superintendente de experiência digital da Icatu, Humberto Sardenberg, e o vice-presidente da Rede Pampa, Paulo Sérgio Pinto. Foto: O Sul Foto: O Sul

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nesta terça-feira (22), o Sindicato das Empresas de Seguros Privados, de Capitalização e de Resseguros, no Estado do Rio Grande do Sul (Sindsegrs) realizou o tradicional almoço do mercado segurador, no Palácio do Comércio, no Centro Histórico de Porto Alegre.

Após os momentos difíceis enfrentados pelo Rio Grande do Sul, desde a pandemia até a catástrofe climática em maio deste ano, a resiliência do mercado de seguros se destaca, inclusive, contando com novidades. Nessa perspectiva, o encontro deste ano teve como tema “Como a Inteligência Artificial está Revolucionando o Mercado Segurador”, e contou com a presença do vice-presidente da Icatu Seguros e Presidente da Rio Grande Seguros, César Saut, do superintendente de experiência digital da Icatu, Humberto Sardenberg, e entre os convidados o vice-presidente da Rede Pampa, Paulo Sérgio Pinto.

O evento contou com grande adesão do público e a presença de palestrantes que abordaram o impacto da Inteligência Artificial (IA) no setor de seguros. “O que viemos discutir hoje é a transição tecnológica, da entrada da inteligência artificial como um instrumento que vai nos auxiliar a passar por tudo isso de uma forma melhor. Qual o seu impacto? Como está sendo usada a inteligência artificial no mercado? E estamos otimistas em relação a isso.” afirma César Saut.

Segundo o superintendente de experiência digital da Icatu, Humberto Sardenberg, é importante para os corretores que abram a mente para possibilidades. Ele cita o exemplo do corretor interrompido, que está no meio da rua e precisa utilizar uma ferramenta, mas para isso vai ter que ir até um computador. Agora não mais, pois a IA veio para expandir esse processo corretor. “Agora ele consegue fazer serviços pelo WhatsApp que antes teria que pedir para alguém. Ele consegue fazer uma cotação, ver quais são os clientes que estão ali pendentes, ajudar a criar mensagens, entrar em contato com o cliente e ele aproveitar aquilo que ele precisaria de mais esforço.” ressalta Humberto.

Durante o almoço foi destacado que esse processo de inovação está sendo construído ao longo dos últimos anos, com bilhões em investimentos em tecnologia, para que eles se tornassem uma das primeiras inauguradoras a criar toda a parte de APIs, de serviços digitais. “A gente tem a Casa do Corretor, que é utilizada por todos os nossos corretores, lá tem todos os serviços, é um serviço 360 para o corretor, onde ele pode não só fazer toda a parte de ajudar o cliente a escolher o produto, contratar, como fazer toda a parte de gestão com as informações da minha carteira, do meu cliente e a visão de negócio também.” conclui Sardenberg.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/sindsergs-promove-almoco-com-foco-na-inteligencia-artificial-no-mercado-de-seguros/

Sindsergs promove almoço com foco na Inteligência Artificial no mercado de seguros

2024-10-22