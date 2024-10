Rio Grande do Sul Equipe de remo e motorista vítimas de acidente têm velório coletivo em Pelotas

O velório da equipe de remo do projeto Remar para o Futuro e do motorista Ricardo da Cunha Leal começou nessa terça-feira (22), na cidade de Pelotas (RS), na Zona Sul do Estado. Os atletas, com idades entre 17 e 20 anos, morreram após uma carreta de contêiner perder o controle e tombar em cima da van que levava o grupo em Guaratuba (PR). Apenas um dos passageiros sobreviveu.

O velório coletivo teve início no final da tarde e acontece na sede campestre do clube Centro Português 1º Dezembro. O translado dos corpos foi feito pela Força Aérea Brasileira (FAB). Não há até o momento informação sobre onde os corpos serão enterrados nem sobre quanto tempo o velório coletivo deve durar. O governador Eduardo Leite está no local prestando solidariedade aos familiares das vítimas.

Os integrantes da equipe mortos foram identificados como Samuel Benites Lopes, de 15 anos, Henry Fontoura Guimarães, de 17, João Pedro Kerchiner, de 17, Helen Belony, de 20, Nicole da Cruz, de 15, Angel Souto Vidal, de 16, Vitor Fernandes Camargo, de 17 anos, além do coordenador técnico Oguener Tissot, de 43. O único a sobreviver foi João Pedro Milgarejo, de 17.

“A gente estava namorando há um ano e pouco. Eu sei que ele é o meu primeiro namorado, mas ele foi o amor da minha vida”, disse Brenda Madruga Freitas, de 18 anos, namorada de Henry Guimarães, ao canal de televisão RBS. “Por que que Deus tirou essas pessoas? Mas, ao mesmo tempo, eu penso também que Deus deu um milagre para mim e para a minha mãe”, disse ainda a jovem.

A carreta de contêiner que perdeu o controle e tombou em cima de uma van de turismo causou a morte de nove pessoas da equipe do projeto social “Remar para o Futuro”, de Pelotas. Os jovens atletas retornavam ao Estado após uma competição em São Paulo.

Um motorista que passou pelo local do acidente relatou ter ouvido “gente berrando” dentro do veículo que conduzia os atletas. O condutor, identificado como Macksuel Souza, de 27 anos, teve seu carro atingido na traseira pela van que levava os atletas do projeto social “Remar para o Futuro”, de Pelotas (RS). Ele contou que, após sentir o impacto da pancada, acelerou o carro.

Em seguida, viu pelo retrovisor a van rodopiando na pista. Depois, o caminhão tombou sobre o utilitário que conduzia os esportistas na mata ao lado da rodovia.

“Depois eu voltei ali no acidente e estava lá o caminhão em cima da van, e um monte de gente berrando”, disse Souza.

As causas do acidente estão sob investigação.

Governo presta solidariedade

O ministro do Esporte, André Fufuca, chegou a Pelotas na tarde desta terça para acompanhar o velório das

vítimas do acidente com os atletas do projeto Remar para o Futuro. Ele concedeu uma entrevista coletiva no saguão do Aeroporto Internacional João Simões Lopes Neto lamentando o acidente e prestando solidariedade às famílias.

“Respeito a esses atletas que são exemplos para o nosso País, exemplo de superação, exemplo de força e principalmente respeito as famílias. Vim aqui em nome do presidente Lula e do Governo Federal para prestar toda a solidariedade possível a essas famílias. Não há palavras que possa definir esse momento de dor que passam os pais, os avós, aqueles que tiveram seus entes queridos, infelizmente, perdidos nessa tragédia”, disse.

Fufuca destaca que o governo trabalhou junto da FAB e com Ministério da Defesa para acelerar o processo da liberação dos corpos e o deslocamento até Pelotas.

“A gente vem aqui hoje reforçar a nossa consternação e principalmente a nossa solidariedade às famílias, Pelotas,

Rio Grande do Sul, e dizer que neste momento está de luto não apenas Pelotas, mas todo o nosso País”, complementou o ministro.

