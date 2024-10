Porto Alegre Defesa Civil alerta a população de Porto Alegre para tempestades nos próximos dias

Por Redação O Sul | 22 de outubro de 2024

São esperadas chuvas fortes, acompanhadas de rajadas de vento intensas, com risco de alagamentos pontuais, inundações em córregos e arroios. Foto: Brayan Martins/PMPA São esperadas chuvas fortes, acompanhadas de rajadas de vento intensas, com risco de alagamentos pontuais, inundações em córregos e arroios. (Foto: Brayan Martins/PMPA) Foto: Brayan Martins/PMPA

A Defesa Civil de Porto Alegre emitiu um alerta para risco de tempestades entre o início da tarde desta quarta-feira (23), e o final da manhã de sexta-feira (25). A informação tem como base o boletim meteorológico da Sala de Situação do governo do Rio Grande do Sul. Durante esse período, são esperadas chuvas fortes, acompanhadas de rajadas de vento intensas, com risco de alagamentos pontuais, inundações em córregos e arroios, e transtornos no perímetro urbano da cidade.

A partir de quarta, o alerta meteorológico se dá em razão da atuação de um sistema de baixa pressão que começará a se intensificar, provocando chuvas de moderadas a fortes em Porto Alegre. Esse fenômeno será acompanhado por descargas elétricas, queda de granizo, e temporais isolados, especialmente na Região Metropolitana. Já na quinta-feira (24), o sistema de baixa pressão se tornará ainda mais intenso, formando um ciclone extratropical.

Esse ciclone, em combinação com uma frente fria, trará chuvas fortes, com acumulados entre 40 e 60 milímetros (mm)/dia, além de ventos intensos e constantes de 60 a 80 km/h, com rajadas que podem ultrapassar 90 km/h. Há também risco de granizo e tempestades mais severas.

Na sexta, o ciclone começará a se afastar em direção ao alto-mar, o que deverá diminuir a intensidade das condições adversas. No entanto, os ventos permanecerão fortes no início do dia, perdendo força gradualmente ao longo do período.

A Defesa Civil continuará monitorando as condições climáticas e manterá a população informada sobre qualquer nova atualização. O órgão recomenda que os moradores fiquem atentos a alterações nas encostas e busquem auxílio e abrigo temporário junto a parentes, amigos ou na estrutura disponibilizada pela prefeitura, caso necessário.

Além disso, é importante abrigar-se em locais seguros, evitar transitar em áreas sujeitas a alagamentos, inundações e deslizamentos durante o período do alerta, e manter-se afastado de postes, árvores e placas de sinalização e publicitárias. Em caso de dúvidas e emergências, a Defesa Civil pode ser contatada pelo número 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.

