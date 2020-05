Inter Com futebol em 2° plano, Inter prioriza situação financeira e negociação de jogadores é necessidade “urgente”

Por Redação O Sul | 14 de Maio de 2020

Clube estima uma perda de R$ 100 milhões nas receitas previstas para 2020 Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional) Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

O período sem competições tem gerado grandes impactos negativos nas contas do Inter. Com um déficit classificado como “gigante”, a direção precisou reformular o planejamento, e a saúde financeira do clube passa a ser prioridade, deixando o objetivos do futebol como secundários. A venda de atletas também é tratada como necessidade.

Em entrevista à Rádio Grenal, nesta quinta-feira, o executivo de futebol Rodrigo Caetano deixou claro que a situação do clube,que já foi classificada como a pior da história financeiramente, vai se agravando na medida em que ainda a volta do futebol segue apenas como projeção.

“Com esse novo cenário, vamos precisar colocar os objetivos do futebol em segundo plano. Em primeiro, estará a parte financeira, isso para que possamos chegar saudáveis financeiramente no final do ano. O déficit financeiro é gigante, mas vai agravar ainda mais na medida em que demore ainda mais para retomar as competições. Está tudo parado em termos de receita”, declarou Caetano.

Com a queda drástica na arrecadação de receitas, a negociação de jogadores é situação urgente. Contudo, o executivo afirma que ainda não há propostas pelo elenco, em virtude da situação de crise mundial nos clubes: “A venda precisa hoje, não precisa nem esperar mais um dia. É uma necessidade mais que urgente. Atualmente, o euro e dólar está super valorizado em relação ao real. Na hora que fizermos a analise isso vai ser levado em conta. Mas hoje, o mercado está completamente parado.”

Ainda nesta quarta-feira, um acerto como o grupo de jogadores faz com que o clube tenha um alívio financeiro neste período. Conforme a MP 936, houve uma redução de 25% nos vencimentos dos atletas durante a pandemia do coronavírus.

“Essa iniciativa dos atletas já havia ocorrido antes. Quando tomamos a medida de reduzir o quadro de colaboradores, algo triste, os jogadores nos procuraram. Ontem, oficializamos isso para atender outras necessidades. A redução salarial dos atletas viabiliza que possamos não desligar novos funcionários e não suspender contratos. Nos permite ter menos dificuldade pra passar por esse período difícil”, apontou o executivo de futebol.

O Inter estima uma perda de R$ 100 milhões nas receitas previstas para 2020 devido à paralisação do futebol e toma uma série de medidas para cortar gastos. A meta do clube é reduzir o orçamento em 30% – o que representa mais de R$ 110 milhões. Na última semana, o clube anunciou mais de 40 demissões de funcionários, com um alívio de R$ 300 mil mensais aos cofres.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

