Futebol Com gol contra o Inter, Germán Cano iguala Fred em artilharia histórica do Fluminense na Copa Libertadores

Por Redação O Sul | 5 de outubro de 2023

Cano chegou ao Fluminense no ano passado e está apenas em sua segunda Libertadores nas Laranjeiras, com 15 jogos disputados. (Foto: Lucas Tavares/Fluminense)

O gol que Germán Cano fez na quarta-feira (4) contra o Inter, pela partida de volta da semifinal da Copa Libertadores da América, colocou o jogador na liderança da artilharia histórica do Fluminense dentro da competição. Agora com 12 gols na atual edição – artilheiro disparado –, ele chegou a 15 pelo clube neste torneio, e se igualou a Fred, um dos maiores ídolos tricolores.

Cano chegou ao Fluminense no ano passado e está apenas em sua segunda Libertadores nas Laranjeiras, com 15 jogos disputados. Em 2022, marcou três gols na campanha que parou na fase preliminar. Portanto, tem a média de um gol por jogo.

Já Fred, para chegar aos 15 gols, precisou de 29 partidas. Ele atuou pelo Fluminense em cinco edições do torneio continental (2011, 2012, 2013, 2021 e 2022).

A bola que Cano colocou na rede do Beira-Rio foi umas das mais importantes que ele já fez pelo tricolor. A virada por 2 a 1, conquistada sobre o Colorado, colocou o Fluminense na final da Libertadores, após 15 anos.

Veja abaixo os maiores artilheiros do Fluminense em Libertadores:

– Cano: 15 gols (15 jogos);

– Fred: 15 gols (29 jogos);

– Thiago Neves: 7 gols (28 jogos);

– Washington: 6 gols (12 jogos);

– Rafael Moura: 5 gols (15 gols).

Recordes

“Esse é um momento muito especial, lindo, realmente maravilhoso que está acontecendo no Fluminense. A gente está muito feliz por passar à final da Libertadores. Agora é continuar fazendo história”, disse o goleador tricolor.

“Desde o ano passado, Cano tem quebrado recordes e vem escrevendo seu nome na história do Fluminense. Com 80 gols, se isolou como o segundo maior artilheiro do clube e se tornou o maior goleador do clube no novo Maracanã. No ano passado, com 44 gols, foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro (26 gols) e da Copa do Brasil (5 gols) e se tornou o maior goleador de toda a história do Tricolor em uma mesma temporada se considerados apenas jogos oficiais. Este ano, a máquina de fazer gols continua a todo vapor. Cano foi o artilheiro do Carioca e ganhou os prêmios de melhor atacante e craque do campeonato”, informou o clube carioca. As informações são do jornal O Globo e do Fluminense.

Com gol contra o Inter, Germán Cano iguala Fred em artilharia histórica do Fluminense na Copa Libertadores

2023-10-05